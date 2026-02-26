E nascem as ótimas notícias do Grêmio

Noriega marcou o primeiro gol com a camisa tricolor. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Venceu e convenceu. Simples assim. A vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG mostrou algo que não víamos há bastante tempo na Arena. Uma escalação ofensiva e surpreendente teve organização e trouxe otimismo para os mais de 15 mil torcedores que estiveram no estádio. Ótimas notícias em um momento importante da temporada. O Grêmio encontrou o caminho e isso ficou muito claro na noite de quarta-feira.

O técnico Luís Castro montou uma equipe bem diferente do que se esperava. Com Pavon na lateral direita, dois jovens na zaga, Gabriel Mec e dois extremas, o Grêmio pressionou todo o tempo e mostrou valências que não havia mostrado em outros jogos. O jogo foi de superioridade contra um Atlético que nunca conseguiu ser dominante.

Na entrevista coletiva, o treinador deixou claro que o caminho é dar espaço para os jovens e aumentar a intensidade do time. Jogadores com mais força parecem ser um tendência na continuidade do trabalho. No jogo contra o Galo, a estreia de Nardoni foi destaque e mostrou muito como o time de Castro quer jogar.

No clássico Gre-Nal 450 de domingo (1º), a vitória contra o Atlético também deverá estar em campo. A solução emergencial na lateral direita, um meia campo mais leve e extremas que procuram a jogada pessoal a todo momento são novas verdades que vieram para ficar.