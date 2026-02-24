As 15 verdades do início de semana no Grêmio

O Grêmio avançou à final do Gauchão e essa era uma obrigação, principalmente pelo investimento. Algumas verdades, no entanto, deixaram Caxias do Sul na bagagem do Tricolor.
Vamos anotar e analisar uma a uma, para, na próxima semana, entendermos o que ainda seguirá de pé.
- Viery ganhou a posição de titular na zaga do Grêmio;
- Gabriel Mec renasceu e virou opção para o meio-campo.
- Luís Castro não deve mais usar o esquema com três volantes de marcação.
- Ninguém mais discute o goleiro Weverton, ótima contratação do Grêmio.
- Os laterais, tanto direitos como esquerdos, ainda não se firmaram e isso preocupa a torcida.
- O Grêmio começa a mostrar evolução física e esse é um ótimo sinal. Time correu muito mais no domingo.
- Luís Castro tem o respeito e a admiração dos líderes do grupo. Isso ficou claro no pós-jogo de Caxias.
- As voltas de Monsalve e Willian criam várias opções para o treinador.
- O Grêmio mudou a percepção do torcedor. A Arena deve receber grandes públicos nos próximos dois jogos.
- Os descartes do grupo param em Cuéllar e Cristaldo.
- Marcos Rocha, mesmo sem jogar, é uma forte liderança do grupo.
- O ambiente interno tem certeza de que o trabalho do treinador está no caminho certo.
- O volante Arthur, com a presença de um meia, tem uma performance muito melhor.
- Balbuena está recuperando a forma e é titular absoluto da zaga tricolor.
- Amuzu está sentindo a parte física em razão do Ramadã e pode ser preservado.
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