As 15 verdades do início de semana no Grêmio

Classificação em Caxias do Sul trouxe algumas verdades sobre o Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio avançou à final do Gauchão e essa era uma obrigação, principalmente pelo investimento. Algumas verdades, no entanto, deixaram Caxias do Sul na bagagem do Tricolor.

Vamos anotar e analisar uma a uma, para, na próxima semana, entendermos o que ainda seguirá de pé.

Viery ganhou a posição de titular na zaga do Grêmio; Gabriel Mec renasceu e virou opção para o meio-campo. Luís Castro não deve mais usar o esquema com três volantes de marcação. Ninguém mais discute o goleiro Weverton, ótima contratação do Grêmio. Os laterais, tanto direitos como esquerdos, ainda não se firmaram e isso preocupa a torcida. O Grêmio começa a mostrar evolução física e esse é um ótimo sinal. Time correu muito mais no domingo. Luís Castro tem o respeito e a admiração dos líderes do grupo. Isso ficou claro no pós-jogo de Caxias. As voltas de Monsalve e Willian criam várias opções para o treinador. O Grêmio mudou a percepção do torcedor. A Arena deve receber grandes públicos nos próximos dois jogos. Os descartes do grupo param em Cuéllar e Cristaldo. Marcos Rocha, mesmo sem jogar, é uma forte liderança do grupo. O ambiente interno tem certeza de que o trabalho do treinador está no caminho certo. O volante Arthur, com a presença de um meia, tem uma performance muito melhor. Balbuena está recuperando a forma e é titular absoluto da zaga tricolor. Amuzu está sentindo a parte física em razão do Ramadã e pode ser preservado.