A polêmica que mobiliza o Grêmio antes da decisão em Caxias

No ano passado, Grêmio superou o Juventude nos pênaltis e avançou à final do Gauchão. Duda Fortes / Agencia RBS

O presidente Odorico Roman, em entrevistas a GZH, demonstrou toda a indignação do Grêmio em relação a forma como o Juventude tratou o número de ingressos à disposição da torcida Tricolor.

A decisão deste domingo (22) ganhou ainda mais ingredientes de tensão e aumentou a concentração do clube de Porto Alegre.

Segundo o mandatário tricolor, o acordo inicial indicava uma carga de até 4,2 mil ingressos e a venda parou na casa de 1,9 mil. Esse fato gerou desconforto de todos no Grêmio.

Torcedores do Juventude reclamaram da atitude da sua diretoria, que preferiu diminuir o lote à disposição dos gremistas. Nada, no entanto, está contra a regra. Existe apenas um rompimento de um acordo verbal, o que sempre causa atrito.

Essa discussão criou um clima mais tenso para o jogo no Alfredo Jaconi. O Grêmio sabe do tamanho da dificuldade que irá enfrentar. A ideia de revanche por parte do time da casa, e um estádio que sempre é hostil aos adversários, dão um componente muito especial ao enfrentamento.

A resposta do Grêmio, por tudo, é de mais concentração. Jogadores experientes gostam deste tipo de jogo e estão dedicados na organização da partida.