A novidade de domingo que muda a vida financeira do Grêmio

Será a primeira vez que o Grêmio terá o borderô inteiro de uma decisão na Arena. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio recebe o Inter no domingo (1º) em mais uma decisão de Campeonato Gaúcho. Um fato, no entanto, faz esse jogo ser totalmente diferente de todos os já realizados na Arena. Está será a primeira decisão no estádio sob a gestão do Grêmio, e o borderô da partida será todo do clube.

Desde a inauguração do estádio, uma empresa geria os faturamentos provenientes das partidas, e o Grêmio não tinha acesso a nenhum borderô destas partidas. Nos orçamentos do clube, nunca se considerou o que era arrecadado nas partidas. Esta modificação altera, inclusive, a relação do fluxo de caixa do Grêmio.

Um jogo como o Gre-Nal deste domingo pode chegar a R$ 5 milhões de renda. Em 2023, por exemplo, com Suárez, o Grêmio conseguiu fazer rendas fantásticas, na casa de R$ 6 milhões, mas não pode usufruir deste faturamento. Agora, finalmente, o clube parte para um outro momento.

Essa nova realidade muda o Grêmio de patamar. A maioria dos clubes do Brasil tem parcerias que dividem as rendas dos seus estádios, e o Grêmio pode gerenciar sozinho esse faturamento. O torcedor precisa estar presente neste momento importante na história do Grêmio.