Um fato jamais visto na história do futebol gaúcho

Dirigentes do Tricolor apostam na convicção de Luís Castro no time. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio enfrenta o Fluminense, na noite desta quarta-feira (28), no Maracanã, no jogo que abre o Campeonato Brasileiro para as duas equipes. Os times tricolores, no entanto, estão em momentos opostos, ou, ao menos, poderiam estar, já que um ganhou e outro perdeu para o seu maior rival no final de semana. Historicamente, derrotas como a do time gremista produzem sérias repercussões, mas o Grêmio, incrivelmente, parece ter encarado o Gre-Nal de outra maneira.

O técnico português Luís Castro começa, nesta quarta, a apresentar a sua personalidade no contexto do trabalho. Mesmo diante de uma dura derrota para o Inter, o treinador não irá promover nenhuma mudança de ordem técnica ou tática. Esse fato precisa ser tratado como algo inédito. O Grêmio, claramente, encarou o jogo de domingo como parte da preparação para a temporada, e pouco se importou com a derrota ou com os quatro gols sofridos.

A torcida, por óbvio, se mostra ressabiada com o futuro do time e espera alguma reversão já neste primeiro enfrentamento do Brasileirão. Os dirigentes sabem da necessidade de um bom resultado, e apostam na convicção de Luís Castro. O meio campo com Tiaguinho, Arthur e Cristaldo será a base do time contra o Fluminense e uma boa atuação representará créditos importantes ao treinador.

O futebol, no entanto, não tem uma cartilha perfeita e se resolve no enfrentamento de trabalhos no campo de jogo. Nesta quarta-feira, o Grêmio jogará pela inédita análise de um pós-fracasso em Gre-Nal, e pela certeza de que o trabalho está muito bem encaminhado na Arena. Um jogo, desta vez, com grandes repercussões, no presente, no futuro, e, curiosamente, também no passado.