Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Depois do Gre-Nal
Opinião

Um fato jamais visto na história do futebol gaúcho

Mesmo diante de uma dura derrota para o Inter, o treinador do Grêmio não irá promover nenhuma mudança de ordem técnica ou tática

