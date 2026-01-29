Renato, Quinteros, Castro... o Grêmio precisa fugir do passado

Grêmio foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Uma nova derrota. Essa foi a síntese da noite do Maracanã. O Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1, e repetiu as fragilidades apresentadas no clássico Gre-Nal.

A performance do time, mais uma vez, trouxe desconfiança para os torcedores e algumas frases ditas no pós-jogo lembraram momentos de Renato Portaluppi e até mesmo Gustavo Quinteros, o que sempre traz ainda mais insatisfação. O presente do Grêmio precisa fugir, com urgência, da força do passado.

Mesmo diante de duas derrotas em sequência, o Grêmio mostra tranquilidade em relação ao trabalho que está sendo realizado. O técnico Luís Castro fez mudanças na equipe em relação ao inicio do Gre-Nal, e trouxe novamente para o time Edenilson e Dodi. Estas mudanças, além da lembrança de Mano Menezes, recolocaram o torcedor em um período de grande dificuldade do time.

As evidências de mudanças no clube, com novidades por todo o lado, estão sob desconfiança. Quando as soluções do passado se vestem de novidade para o treinador, é sinal de que o Grêmio precisa de algo mais. Repetir o que deu errado é como apostar na derrota. E esse é o grande erro do clube neste momento.

O português Luís Castro, de pronto, não pode ser avaliado por uma ou outra derrota. O seu trabalho parece ter a confiança de todos. O ambiente gremista suplica por algo consistente realizado no CT e o treinador tricolor tem este aval.

Dito isso, fica claro que existe uma ferida aberta na torcida tricolor. Os duros fracassos dos últimos anos transformaram a confianca em medo e qualquer desconforto gera uma espécie de pavor coletivo. As semelhanças de várias situações apenas amplificam este sentimento.

O Grêmio precisa ficar leve e se livrar do passado recente.