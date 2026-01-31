Parem com a crise... parece que ninguém viu o jogo do Grêmio na Arena

Monsalve (E) foi uma das boas notícias no empate com o Caxias. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio empatou com o Juventude em 1 a 1, na Arena, na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Monsalve fez o gol tricolor e o empate surgiu no último lance do jogo.

A análise de crítica ao Tricolor, no entanto, não entende o que está acontecendo na construção do time neste momento. Tivemos mais de uma boa notícia na tarde quente de Porto Alegre, mesmo com algumas vaias após o apito do árbitro.

O técnico Luís Castro, como era previsto, escalou um time totalmente alternativo para enfrentar a equipe de Caxias. Os testes individuais, claramente, estão no escopo das decisões da comissão técnica neste momento.

Se coletivamente o time não rendeu, individualmente temos duas boas notícias. Monsalve e Noriega, que atuou no meio de campo, podem representar novidades para a equipe no restante da temporada.

O Grêmio joga contra o Botafogo, na quarta-feira (4), e o jogo contra o Juventude podem ser um referencial para um time que precisa, agora, de soluções coletivas mais definitivas. A abertura do meio campo foi problema desde o primeiro jogo e a meia também tem sido difícil de compor. E ambas as posições foram bem ocupadas neste sábado.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Juventude

O Grêmio começa a se aproximar da desconfiança e isso gera ansiedade em todos. Os bons momentos, nestas horas, são difíceis de entender. Monsalve e Noriega, no entanto, poderão encaixar em um time que precisa de solução.

O Botafogo será o teste definitivo para isso. Eu, sinceramente, acredito na possibilidade de reversão do quadro e o empate triste contra o Juventude será o motivo desta evolução.