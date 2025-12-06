Verdade ou mentira: as informações da transição política do Grêmio

Odorico Roman assumirá o Grêmio pelo triênio 26/28. André Ávila / Agencia RBS

A nova diretoria do Grêmio assume a gestão na próxima segunda-feira (8), e o torcedor tricolor não sabe exatamente como está o momento do clube. Informações desencontradas expõem uma séria dúvida sobre a realidade financeira e administrativa do Grêmio.

As mensagens passadas pelo presidente Alberto Guerra dão conta de um clube melhor do que foi encontrado por ele em 2022. Fala, inclusive, que existe a possibilidade de entrada de muitos recursos em negociações já feitas pela gestão que se despede e que estão sendo repassadas a nova diretoria.

A diretoria de Odorico Roman, no entanto, garante que as únicas informações que o seu grupo, que faz a transição de governo, tem recebido, dizem respeito a muitos pagamentos atrasados e sérias dificuldades com fornecedores e, até, jogadores. Os novos dirigentes garantem, inclusive, que não receberam nada relacionado a novos negócios ou patrocínios, sendo enfáticos que as notícias que circulam relacionadas a esse assunto não tem, até agora, confirmação.

A indústria das narrativas precisa ser bem esclarecida e o novo presidente tem o dever de esclarecer aos torcedores a realidade do clube. A ilusão, nestas horas, é nefasta porque gera uma expectativa irreal e que pode ser ruim para o próprio clube. O Grêmio, de uma vez por todas, precisa de transparência para que sócios e torcedores se sintam mais próximos e pertencentes a estrutura do clube.