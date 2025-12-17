Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Promessas da base
Notícia

Uma primeira lista de jovens jogadores de Luís Castro no Grêmio

Atletas da base estão no radar do novo técnico tricolor e devem ser observados de perto

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS