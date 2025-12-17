Uma primeira lista de jovens jogadores de Luís Castro no Grêmio

Tiaguinho foi destaque na seleção sub-17 e é uma das principais apostas da base gremista. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Tudo será muito rápido. A temporada começa com um desafio urgente. Serão duas competições para avaliar jogadores e chegar no final de janeiro pronto para estrear no Campeonato Brasileiro.

A Copa São Paulo e o Gauchão servirão de suporte para definir o grupo de trabalho de Luís Castro no Grêmio. Muitos jogadores já estão no radar e devem ser observados de forma mais contundente.

Os talentos do bom time sub-17 do Grêmio, por óbvio, estão no topo da lista. Os principais nomes, inclusive, não estarão na Copinha e devem ganhar minutos no campeonato regional. Tiaguinho, Gabriel Mec e Luís Eduardo serão presenças garantidas nas listas do novo treinador. O goleiro Menegon, que teve uma séria lesão muscular, também será observado pela comissão técnica.

O meia Riquelme, que também se recupera de lesão, é outro nome certo nos planos de Castro. O lateral Pedro Gabriel e o meia João Borne recebem elogios e devem fazer parte do novo trabalho. Jardiel, o centroavante, é uma incógnita. Na Copinha, nomes como Jefinho, RJ e Roger também merecem atenção.

Minutos em campo

O Grêmio sabe da importância de revelar jogadores, e Luís Castro entende a necessidade do clube. Diante disso, será fundamental que a ideia do novo treinador saia do papel e ganhe minutos dentro do campo.

O Tricolor precisa mudar as suas velhas rotinas, e esse embrião de lista do técnico português é um indício de novos tempos.