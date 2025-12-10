Um trabalho muito agitado, mas silencioso, atinge o CT do Grêmio

Da esquerda: Felipão, coordenador técnico; Rafael Lima, diretor de futebol; Odorico Roman, presidente; Antônio Dutra Júnior, vice-presidente; e Paulo Pelaipe, executivo de futebol. Duda Fortes / Agencia RBS

A cerimônia de apresentação do novo departamento de futebol do Grêmio mostrou uma equipe integrada e pronta para fazer as mudanças necessárias no clube. O evento foi realizado nesta quarta-feira (10), na Arena.

O novo executivo Paulo Pelaipe foi o mais procurado pelas perguntas. Ele soube, pela experiência, não ser tão definitivo quanto será a intensidade das mudanças que o trabalho irá sofrer nos próximos dias.

Todos sabem que o treinador será Luis Castro e, junto com ele, chegará uma equipe de trabalho capaz de mudar os processos vividos pelo Grêmio atualmente. Pelaipe será o encarregado de mudar o perfil do grupo de jogadores para adaptar ao trabalho do novo treinador.

Volantes que jogam com a bola terão mais espaço do que homens de transição, por exemplo. Arthur passará a ser o centro desta questão e atletas como Edenílson e Villasanti buscarão outras posições ou deixarão o clube.

O novo executivo, na coletiva, foi muito habilidoso ao se referir a essas necessidades e fez questão de blindar o grupo de jogadores do Grêmio. Todos sabem, no entanto, que Luis Castro irá mudar a fotografia da equipe. Os novos dirigentes, mesmo entendendo a realidade financeira, trarão reforços com outras características.

O CT do Grêmio viverá, nos próximos dias, momentos de muita agitação mas, pela experiência dos protagonistas, as notícias saídas de lá serão muito criteriosas. Pelaipe, inclusive, utilizou uma frase histórica do Grêmio em uma de suas respostas.

— Esse é um assunto de economia interna — disse o dirigente, lembrando o imortal Rudy Army Petry.