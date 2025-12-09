Três anos de suspense e uma verdade estarrecedora no Grêmio

Alberto Guerra durante a posse de Odorico Roman. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O dia da posse do novo presidente do Grêmio foi marcado por muitos protocolos e discursos no Conselho Deliberativo. Alberto Guerra, que se despedia do cargo, fez um apanhado de fatos para explicar o estágio dos problemas na sua chegada ao clube e uma verdade fez o passado bater no coração do torcedor gremista.

Ao justificar as dificuldades financeiras, quando da posse em novembro de 2022, Guerra disse que precisou pagar uma premiação aos jogadores pela volta à primeira divisão. O fato atormenta qualquer torcedor que gosta do Grêmio e acredita nos seus ídolos.

Um clube do tamanho do Grêmio, que manteve praticamente todos os jogadores do vexame protagonizado no ano anterior, precisou pagar premiação para voltar à Série A, o que ofende e entristece o torcedor. Lideranças daquele grupo, como Geromel e Diego Souza, merecem receber um grande questionamento.

Os gigantes contratos dos jogadores do Grêmio parecem ter sido assinados para perder. A todo momento nascem informações como a revelada por Alberto Guerra. Premiar um grupo que deu uma das maiores tristezas da história do Grêmio é algo estranho e que precisa ser relatado e revelado. Só subiu, quem caiu. E os jogadores foram premiadas da mesma forma.

O presidente Odorico Romam precisa mudar a lógica de entregar superpoderes a jogadores e deixar o clube refém de situações como a que foi informada por Guerra. É evidente que Romildo Bolzan se viu obrigado pelo contexto a negociar esse absurdo.

A triste realidade é que, aparentemente, ninguém tem uma culpa explícita sobre isso. A premiação por "objetivo" virou uma instituição no Grêmio e está na hora de romper com essa rotina.

O presidente Odorico, entre todos os problemas do Grêmio, tem mais esse pela frente. A instituição do dinheiro como referência principal precisa sair do ambiente do tricolor. Está na hora de valorizar o trabalho, construir um ambiente que aposte no projeto e seja profissional. E que cada contrato assinado neste período seja feito também para lutar pelos objetivos do Grêmio.