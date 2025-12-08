Os primeiros reforços do Grêmio e o "silêncio" definitivo de Mano Menezes

Nova gestão do Grêmio assume clube nesta segunda. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória sobre o Sport por 4 a 0, no jogo de despedida do Grêmio no Campeonato Brasileiro, teve várias informações além do campo de jogo.

A partida marcou o fim de uma direção que deixa o clube muito criticada pela torcida, mas com um time que segue sob contrato com o Grêmio e que deverá estar na reapresentação no início do próximo ano. Além disso, o treinador também deixou dúvidas sobre o seu futuro e as principais informações do domingo (7) surgiram rigorosamente destes pontos.

Na entrevista coletiva de Mano Menezes, o uso da palavra "silêncio" colocou ainda mais ingredientes na sopa de dúvidas que envolve o assunto. Com o apoio de Felipão e das principais lideranças do grupo, Mano informou que a falta de contato dos novos dirigentes pode indicar uma troca de comando.

Odorico Roman e sua equipe, no entanto, informam que terão uma conversa com o treinador até a terça-feira, e devem definir o comando técnico do Grêmio até a quarta. O resultado do trabalho nesta temporada é controverso e recebe muitas críticas dos novos comandantes.

Leia Mais Posse de Odorico Roman como presidente do Grêmio; horário e como acompanhar

Com relação aos jogadores, o assunto é mais explícito e definitivo. A nova gestão vai receber um grupo caro, com contratos longos, e que precisa ser reformulado. A ideia inicial indica a saída de, no mínimo, 10 jogadores e o clube vai trazer alguns reforços para o time principal. Seriam quatro novos atletas, todos figuras incontestáveis e de titularidade. O uso dos jovens da base também é visto como prioridade e estará na discussão com o novo treinador. Esses pontos serão as primeiras tarefas de Paulo Pelaipe, o novo executivo de futebol do clube.

A segunda-feira promete esclarecimentos. A gestão de Odorico Roman precisa, antes de qualquer coisa, informar aos torcedores a real condição financeira, para que tudo se coloque de forma correta. O projeto pode ter modificações importantes, se o atual contexto do Grêmio apresente problemas que ainda não conhecemos.