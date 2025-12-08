Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Mudança de comando
Opinião

Os primeiros reforços do Grêmio e o "silêncio" definitivo de Mano Menezes

A segunda-feira (8) promete esclarecimentos para os torcedores tricolores, com o início da gestão Odorico Roman

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS