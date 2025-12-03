O Grêmio mostrou todos os erros do ano no jogo final da Arena

A camisa oficial do clube, maior patrimônio da instituição, tinha dois tampões de patrocínios pontuais, claramente colados por cima dos antigos apoiadores. Renan Mattos / Agencia RBS

E tudo veio a tona. Um ano medíocre e incompetente, esteve todo presente na derrota do Grêmio para o Fluminense na Arena. O jogo mostrou muitos problemas que apareceram como símbolos de um trabalho que fracassou rotundamente e não deixará um segundo de saudade nos próximos anos.

A derrota do Grêmio começou no fardamento. A camisa oficial do clube, maior patrimônio da instituição, tinha dois tampões de patrocínios pontuais, claramente colados por cima dos antigos apoiadores. Um episódio que lembrou clubes de várzea e não combina com a linda história do Grêmio. Nada contra os novos patrocinadores, mas a completa falta de cuidado do clube na busca por parceiros, que deixaram o Grêmio em meio aos contratos.

No time, mais situações que constrangem. Mesmo com o custo de mais de 22 milhões de reais por mês e o maior investimento da história do clube, o time teve Volpi falhando, Edenilson na ponta direita e a dupla Cristaldo e Aravena precisando decidir. O resultado, por óbvio, não poderia ser outro. O fracasso foi apenas a consequência.

Para encerrar os problemas aparece a pontuação no Campeonato Brasileiro. Os 46 pontos na tabela indicam o alto risco que o péssimo trabalho do Grêmio correu. Depois de quase cair em 2024, o clube repetiu a dificuldade e escapou por pouco mais uma vez. A noite de despedida da Arena neste ano contou com mais de 23 mil torcedores, que, mais uma vez, deixaram o estádio decepcionados.

Agora é esquecer dos fracassos e começar a projetar uma nova realidade, mesmo que seja preciso mudar muito. Se o Grêmio não entender o que fez nas duas últimas temporadas, não irá crescer e isso poderá ser definitivo para o clube. Que tudo seja diferente. É isso que precisamos torcer.