Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Expectativa elevada
Opinião

O acerto com Luís Castro e o esboço do primeiro time do Grêmio

Português gosta de time intenso e de volantes que tenham bom passe

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS