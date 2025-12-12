O acerto com Luís Castro e o esboço do primeiro time do Grêmio

Ambiente interno está otimista com a chegada de Luís Castro. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

O Grêmio definiu rapidamente com a nova comissão técnica, e o português Luís Castro chega para mudar um ambiente castigado por trabalhos que não empolgaram nos dois últimos anos.

A tarefa, no entanto, começará com a necessidade de melhorar a performance de muitos jogadores que estão no grupo e que pouco contribuíram nesta temporada. A forma de trabalhar do novo treinador traz uma ideia, inclusive, de escalação dentro do quadro atual do Grêmio.

Luis Castro gosta de um time intenso e alguns jogadores começarão o trabalho com muita força. O português procura um time com um homem forte e de referência na frente, fazendo com que Carlos Vinícius tenha ainda mais protagonismo no Tricolor.

Outra curiosidade está na abertura de meio-campo. Luís Castro gosta de volantes que tenham bom passe, valorizem a bola e sejam os construtores do time. Do grupo atual, Arthur deve ser o centro desta função. Ao lado dele, do grupo de hoje, Tiaguinho e Noriega devem brigar por este espaço.

Defensores rápidos

Zagueiros rápidos e de imposição fazem parte do escopo do time do novo técnico. Luis Eduardo e Gustavo Martins devem lutar por uma posição. A outra vaga deve ser de Wagner Leonardo.

Nas laterais, um será de apoio e outro de construção. Marlon e Marcos Rocha, do grupo atual, serão titulares com naturalidade. O goleiro, por iniciativa dos dirigentes, será outro. Neste momento, a chance de Gabriel Grando começar como titular é muito grande.

Como o Grêmio vai atacar

Os extremas representam um ponto forte do time. Velocidade, força e boa presença na área são pontos essenciais dos times de Castro. Amuzu é o único garantido. Com a saída de Alysson, o Grêmio deve ir ao mercado para contratar. Todos sabem dessa necessidade.

Por fim, Willian. O veterano será o centro pensador, ao lado de Arthur. O novo técnico do Grêmio acredita em hierarquia e deve dar muita força para Willian.

Otimismo com o novo técnico

Do ponto de vista tático, comecem a se acostumar com uma equipe compacta, de jogo apoiado e com transições rápidas, tanto defensivas como ofensivas.

Como viram, não projetamos muitos reforços. Entre as pessoas que eu falei no ambiente do Grêmio, existe um grande otimismo com relação ao trabalho do novo técnico. O Grêmio acredita que Luís Castro vai melhorar os jogadores que aqui estão.