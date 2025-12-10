Novo transfer ban e o futuro do dinheiro da venda de Alysson no Grêmio

Dinheiro da venda de Alysson deverá ser usado para sanar dívidas. Duda Fortes / Agencia RBS

A nova diretoria assumiu o Grêmio pronta para resolver os problemas. Para isso, precisará se desfazer de jogadores para colocar dinheiro no clube. Se engana, no entanto, que estas receitas servirão para compor algum tipo de novo reforço para o time.

O talentoso meia Alysson é o primeiro jovem a deixar o Grêmio sob a gestão, e o torcedor precisa saber como os dirigentes irão utilizar esses valores.

Alysson é mais um dos grandes talentos produzidos pelo Grêmio e que precisam deixar o nosso ambiente sem um número importante de jogos. Sua venda para o futebol inglês vai gerar cerca de R$ 63 milhões de reais limpos para os cofres do clube. Valor idêntico ao emprestado por Marcelo Marques na última janela e que ajudou o Grêmio a fugir da Segunda Divisão. Desta vez, no entanto, o destino será outro.

A maior preocupação dos novos dirigentes é quitar contas que possam afetar o trabalho principal. Atualmente, o Grêmio não pode fazer nenhum tipo de inscrição por conta de um transfer ban da Fifa.

A dívida está relacionada à compra de Arezo e gira em torno de 1 milhão de dólares. Além disso, outras três dívidas preocupam muito, sendo que uma delas já está em trâmites finais na Fifa.

Um valor de 750 mil dólares pela transferência de Camilo junto ao Akhmat Grozny está prestes a chegar em forma de um novo bloqueio. As dívidas referentes a Wagner Leonardo (R$ 3 milhões) e Bitello (participação do Cascavel de R$ 3,6 milhões) também preocupam e devem ser quitadas com o dinheiro da venda de mais um jovem talento.

Episódio corriqueiro

O episódio Alysson, infelizmente, não é novidade no Grêmio. Desde que começou a gastar absurdos comprando a rodo jogadores sem sentido, o Tricolor usa os seus jovens talentos para apagar incêndios diários.

Está na hora de dar um basta. Se pegarmos os últimos anos, o Grêmio vendeu Bitello, Ferreirinha, Nathan Fernandes, Cuiabano, Gustavo Nunes, Kaick e, agora, Alysson, faturando mais de 50 milhões de euros única e exclusivamente para pagar os custos de um futebol muito abaixo da exigência.