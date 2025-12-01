Negociação com um novo treinador intriga o momento do Grêmio

Luís Castro é um dos nomes citados como possível técnico do Grêmio em 2026. FAYEZ NURELDINE / AFP

O nome do treinador português Luís Castro voltou ao noticiário tricolor neste final de semana. A Rádio Pachola, que faz conteúdo identificado do clube, afirma, inclusive, que as negociações entre a diretoria e o técnico estão muito avançadas.

Essa possibilidade, no entanto, não combina com o discurso de dificuldade financeira que a todo o momento é discutido nos bastidores do Grêmio.

A nova diretoria toma posse no dia 8 de dezembro, logo após o término do Campeonato Brasileiro, e sabe da necessidade de comunicar bem o seu trabalho junto ao torcedor. A força de investimento é algo que sempre traz ao torcedor uma ideia de esperança. Um treinador como Luís Castro, que fez ótimo trabalho no Botafogo, tem esse poder.

Os futuros dirigentes, por óbvio, não confirmam e não negam as especulações que dominam o noticiário, mas esse é um ponto que precisa ser esclarecido com a máxima urgência. Um novo treinador, com nome forte, movimenta a torcida e o ambiente interno, mesmo que pareça utópico diante do que se sabe das finanças do Grêmio.

Caminhos indicados

Nomes como Hulk, Weverton, Luís Castro, Artur Jorge e Everton Cebolinha já apareceram, ou por interesse dos dirigentes ou por oferecimento de algum empresário, nas páginas tricolores, e esse parece ser um indicativo do caminho da diretoria para o início do trabalho.

A pergunta que fica é como isso se contrapõe ao discurso da falta de dinheiro, que tem dominado os gabinetes de todos no Grêmio.