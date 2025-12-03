Movimentos do mercado indicam a salvação do Grêmio

Zagueiro Luis Eduardo, 17 anos, é formado na base gremista. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O mercado do futebol começou os seus movimentos visando a próxima temporada, e o Grêmio, positivamente, começa a ser impactado por isso. A busca por receitas pode partir da venda de três talentos que estão recebendo sondagens, e seriam a salvação do Tricolor neste momento.

Os três meninos do Grêmio que jogaram o Mundial sub-17 estão em evidência, e podem representar o respiro financeiro necessário para o clube neste início de nova gestão. Gabriel Mec, Tiaguinho e Luis Eduardo recebem sondagens a todo a momento e até mesmo propostas já chegaram.

Jogadores talentosos e com visibilidade nas seleções de base são sempre valorizados no mercado do futebol e a tendência é que esses atletas possam gerar mais de 30 milhões de euros (R$ cerca de R$ 200 milhões) aos cofres do clube. O Grêmio precisa recomeçar e, talvez, uma ação tão drástica seja a única solução. Vender jovens é sempre triste para o torcedor, mas o caos financeiro não pode seguir destruindo a instituição.