Grêmio se une a modelo americano para resolver problemas urgentes

Figura de Alex Leitão começa a ganhar protagonismo no Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O novo CEO do Grêmio já começou a trabalhar a sua forma de conduzir os negócios do clube. Fica claro que a escola americana vai trazer novidades para os torcedores. As receitas deverão receber importante incremento nas três negociações que são desenvolvidas por Alex Leitão.

Uma empresa para gerir o borderô e o quadro de sócios, a chamada ticketeria, tem negociação avançada. O Grêmio pode receber cerca de R$ 50 milhões de adiantamento de receitas e perto de R$ 5 milhões de luvas.

A ideia do clube é apostar em inovação na relação do sócio e da torcida com o estádio. Um modelo de remuneração em que o sócio que informar que não vai ao jogo poderá ficar com a maior parte da receita da venda da cadeira para usar na loja ou abater na mensalidade.

Um inovador modelo de preço de ingressos deve ser implementado, sem o tradicional tabelamento, utilizando a demanda como base, exatamente como fazem no sistema aéreo. O Grêmio, com estas ações, se aproxima muito do modelo americano de gerir eventos esportivos e buscar novas receitas.

Patrocinadora máster

Os valores referentes ao patrocínio máster também estão adiantados, mas representariam, segundo as conversas iniciais, valores menores do que o contrato do último patrocinador. Alex Leitão, em entrevista ao jornalista Duda Garbi, informou, inclusive, que não recebeu nenhuma proposta da antiga gestão referente ao patrocinador máster.

Alberto Guerra havia informado que entregaria uma proposta de R$ 53 milhões aos novos gestores, fato que, pelas palavras do novo CEO, não se confirmou. As propostas atuais, segundo as fontes que falei, giram em torno de R$ 35 milhões de reais por ano, mais bonificações.

Naming rights

Sobre os naming rights, a situação depende de uma negociação mais detalhada. Os valores poderiam se aproximar de R$ 18 milhões por ano, mas o negócio estaria vinculado à possibilidade de gerir eventos em datas específicas no estádio, o que sempre pode ser difícil. A ideia é conduzida com conceitos adotados pelos negócios das arenas americanas.

Em resumo, fica a certeza de que o Grêmio pensa certo, e a figura do CEO começa a ganhar protagonismo. Alex Leitão é um profissional que conhece bem os eventos esportivos e vai melhorar a relação do estádio com o torcedor. Além disso, utilizará estes ativos para colocar novas receitas e salvar o Grêmio do endividamento que tanto o atrapalha.