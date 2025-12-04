Grêmio se aproxima da venda dos naming rights na Arena

Empresa do ramo de entretenimento está disposta a ser parceira do Grêmio e da Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A nova gestão do Grêmio, que assume o clube na segunda-feira (8), trabalha forte para trazer boas novidades para o torcedor gremista. E o assunto financeiro, por óbvio, está presente em todas as discussões.

Nos bastidores se fala com otimismo da possibilidade de uma venda inusitada e que traria uma receita importante para a reconstrução do Grêmio. Uma proposta para os naming rights da Arena seria o início de uma nova era para o clube.

Uma empresa do ramo de entretenimento, associada a uma ticketeria de renome mundial, está disposta a ser parceira do Grêmio e da Arena. Os serviços relacionados ao sistema de entrada e de sócio torcedor dos grandes clubes viraram um grande negócio no mercado do futebol, e a compra da Arena por Marcelo Marques colocou o Grêmio neste cenário. Neste cenário, grandes empresas do setor enxergam o Tricolor como um bom parceiro de negócios.

Os valores relacionados ao naming rights girariam em torno de R$ 12 milhões por ano, e a negociação relacionada à parceria sobre o sistema de entrada da Arena e de sócio torcedor teriam a possibilidade de gerar uma linha de crédito de R$ 100 milhões, que poderia ser utilizada, neste momento, para pagar toda a dívida bancária do Grêmio.

Esses valores são possíveis em razão da evolução dos ativos gerados por um trabalho mais forte referente aos torcedores que frequentam a Arena. Os jogos no estádio do Grêmio podem gerar diretamente mais de R$ 50 milhões apenas com ingressos durante o ano.

O Grêmio, ainda sob a antiga gestão da Arena, tem um contrato com uma grande empresa do setor e não conseguiu criar a possibilidade de avanço em mais oportunidades.

Diante do novo cenário, a nova diretoria tem uma chance única de elevar o Grêmio a outro patamar utilizando os seus ativos para criar maiores possibilidades para o clube. O naming rights é apenas uma dessas questões. Que a segunda-feira chegue o quanto antes para o Grêmio.