Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Mudanças
Opinião

Grêmio renova um contrato polêmico e com o olhar de Luís Castro

Com a renovação de Jefinho, Tricolor dá um recado. A história vai mudar

