Grêmio renova um contrato polêmico e com o olhar de Luís Castro

Uma simples renovação de contrato de um jovem da base começa a dar um novo tom para o projeto do Grêmio. O meia Jefinho, 19 anos, acertou a sua permanência no clube um dia antes da finalização do seu contrato. Depois de uma série de problemas e de um certo descaso do clube, o jogador recomeçará a sua caminhada de sucesso visando brilhar com a camisa tricolor. O nome de Luís Castro foi utilizado na negociação, o que indica este novo caminho do clube.

Jefinho é tido como uma joia do Grêmio, mas, nas duas últimas temporadas, enfrentou dificuldades físicas em razão das lesões. Em nome disso, a sua evolução acabou diminuindo de velocidade e os processos do Grêmio desestimularam ainda mais o seu aproveitamento. Agora, com outra cara, o projeto do clube promete olhar para a base de outra forma e isso foi fundamental para o aceite do jogador e do seu staff.

Quem convive com o habilidoso meia garante que o jogador está focado em brilhar no próprio Grêmio, e acredita que um trabalho que valoriza os jovens é fundamental para isso. Jefinho deve ser o camisa 10 do Grêmio na Copa São Paulo, ao lado de jogadores como João Borne, RJ e Pedro Gabriel.

O Grêmio, com a renovação de Jefinho, dá um recado. A história vai mudar. Aquela ideia de não valorizar o trabalho feito em Eldorado, de forçar a compra de "cascudos" de qualquer forma, parece receber uma nova roupagem. Depois de um ano e meio de polêmica, o novo contrato de Jefinho aparece como um marco no Grêmio e todos precisam ler desta forma. Esta na hora de começar uma nova era.