Êxito na primeira luta do novo Grêmio e uma tarefa difícil pela frente

Chegada do português Luís Castro aumenta as expectativas sobre o Grêmio para o próximo ano.

A nova diretoria do Grêmio conseguiu dar o primeiro passo para o bom andamento do trabalho. No início da noite desta sexta-feira (12), o clube anunciou o técnico português Luís Castro e mais seis profissionais para assumir a comissão técnica de um clube que quer muito mudar as suas condutas.

A substituição de praticamente todo o staff do futebol indica que o time quer mudanças profundas na sua estrutura. Nos últimos anos, o clube criou raízes negativas no seu contexto e claramente a ideia é mudar tudo. A chegada de um treinador que trás uma nova cultura cria uma expectativa positiva para todos no Grêmio.

No dia 20, Luís Castro e toda a sua comissão chegam a Porto Alegre, mas o trabalho já começou. A tarefa mais dura a partir de agora é construir o grupo com as características pedidas pelo treinador. O Grêmio trabalhou mal nas últimas temporadas e mesmo tendo bons jogadores, o grupo se mostrou muito carente de peças.

