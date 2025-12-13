Êxito na primeira luta do novo Grêmio e uma tarefa difícil pela frente

A nova diretoria do Grêmio conseguiu dar o primeiro passo para o bom andamento do trabalho. No início da noite desta sexta-feira (12), o clube anunciou o técnico português Luís Castro e mais seis profissionais para assumir a comissão técnica de um clube que quer muito mudar as suas condutas.
A substituição de praticamente todo o staff do futebol indica que o time quer mudanças profundas na sua estrutura. Nos últimos anos, o clube criou raízes negativas no seu contexto e claramente a ideia é mudar tudo. A chegada de um treinador que trás uma nova cultura cria uma expectativa positiva para todos no Grêmio.
No dia 20, Luís Castro e toda a sua comissão chegam a Porto Alegre, mas o trabalho já começou. A tarefa mais dura a partir de agora é construir o grupo com as características pedidas pelo treinador. O Grêmio trabalhou mal nas últimas temporadas e mesmo tendo bons jogadores, o grupo se mostrou muito carente de peças.
Agora é a hora dos dirigentes. A primeira parte do trabalho foi terminada com êxito por eles. Castro é incontestável. Agora abre-se a nova luta. Trocar os jogadores, utilizando ferramentas que contemplem também o próprio Grêmio. Se o time conseguir trocar um número importante de jogadores, terá um ano de muito sucesso dentro do campo.