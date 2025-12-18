Eu fui à Arena e ouvi a ordem definitiva de Odorico Roman

Prioridade de Odorico é resolver a situação financeira do clube. Duda Fortes / Agencia RBS

O torcedor do Grêmio precisa saber da realidade do clube e o motivo da ordem colocada por Odorico Roman em todas as salas da Arena e do CT. A venda de Alysson e a possível saída de Cristian Olivera geram uma boa entrada de recursos para o clube, mas a engenharia financeira terá uma rotina bem diferente da que o clube operou nos últimos anos.

O novo presidente do Grêmio definiu que a prioridade do clube é pagar contas. O Tricolor não irá sair contratando antes de resolver a questão dos credores. A todo o momento surgem novos problemas, e todos com quantias altas e urgentes.

De dívidas com jogadores a valores absurdos com empresários, o Grêmio enfrenta a maior dificuldade financeira da era moderna, e existe a ideia fixa por parte do comando atual de mudar essa história.

Em contrapartida, o Grêmio busca novas receitas e quer evitar dívidas bancárias para resolver os graves problemas do passado. Se um dia essa foi a receita, hoje o conceito é outro.

Mantra da nova gestão

A ordem de Odorico é pensar em reforços e investimento somente após apagar os tantos incêndios que tiram o sono do Grêmio. Essa nova lógica parece um mantra nos gabinetes da atual gestão. Eu mesmo vi isso in loco.