Eu fui à Arena e ouvi a ordem definitiva de Odorico Roman

O torcedor do Grêmio precisa saber da realidade do clube e o motivo da ordem colocada por Odorico Roman em todas as salas da Arena e do CT. A venda de Alysson e a possível saída de Cristian Olivera geram uma boa entrada de recursos para o clube, mas a engenharia financeira terá uma rotina bem diferente da que o clube operou nos últimos anos.
O novo presidente do Grêmio definiu que a prioridade do clube é pagar contas. O Tricolor não irá sair contratando antes de resolver a questão dos credores. A todo o momento surgem novos problemas, e todos com quantias altas e urgentes.
De dívidas com jogadores a valores absurdos com empresários, o Grêmio enfrenta a maior dificuldade financeira da era moderna, e existe a ideia fixa por parte do comando atual de mudar essa história.
Em contrapartida, o Grêmio busca novas receitas e quer evitar dívidas bancárias para resolver os graves problemas do passado. Se um dia essa foi a receita, hoje o conceito é outro.
Mantra da nova gestão
A ordem de Odorico é pensar em reforços e investimento somente após apagar os tantos incêndios que tiram o sono do Grêmio. Essa nova lógica parece um mantra nos gabinetes da atual gestão. Eu mesmo vi isso in loco.
Em resumo: o Grêmio quer pagar as contas antes de voltar a gastar e acredita que um futuro promissor para o clube passa obrigatoriamente por isso. Buscar reforços e anestesiar a torcida fez o Grêmio chegar neste sério problema, e esse conceito precisa ser rompido. E essa é o ordem de Odorico Roman. O Grêmio quer, finalmente, ser sólido financeiramente.