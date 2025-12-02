Erros do marketing comprometem negócios futuros do Grêmio

Alfa não ocupará mais o lugar mais nobre da camisa. Grêmio FBPA / Divulgação

O Grêmio terá mais uma troca de patrocinador na sua camisa. Na noite desta terça-feira (2), quando entrar em campo para enfrentar o Fluminense, o Tricolor não terá mais a Alfa no lugar mais nobre da camisa.

No intervalo de cinco meses, esse é o segundo patrocinador estampado na frente de sua camisa que o Grêmio é obrigado a mudar. O primeiro foi o Pix das Estrelas, que esteve envolvido em polêmica na compra do jogador Willian. Já o rompimento com a Alfa se deu em razão de inadimplência.

A camisa do Grêmio é o maior ativo de marketing do clube, e o departamento precisa ser fortemente cobrado por estas questões. Não é possível que um clube do tamanho do Grêmio não estude as marcas com que se relaciona. Um espaço tão nobre precisa ser abraçado pelos seus parceiros, e a sensação que passa é que a preocupação dos executivos foi apenas no campo financeiro, sem estudos sobre a solidez da operação.

O patrocinador que substituirá a Alfa nos dois últimos jogos também é uma casa de apostas, a quinta do setor no Grêmio nos últimos anos.

Reformulação urgente

A EnergiaBet, que deve ser a empresa na camisa, também não apresenta, em uma simples consulta nas redes sociais, força para estar na frente de um dos espaços mais valorizados do mundo milionário do futebol. Essa empresa, inclusive, já teria uma proposta para ser patrocinador do clube também na próxima temporada.

Em resumo, o Grêmio precisa reformular o departamento de marketing com a máxima urgência. A busca por dinheiro não pode arranhar a imagem de um clube que conversa com milhões de apaixonados torcedores.

As camisas vendidas com as marcas que deixaram o Grêmio pela porta dos fundos representam um antimarketing e um perigo para a perenidade de qualquer estrutura. Esses episódios, infelizmente, não prezaram por isso, e os executivos deveriam saber disso.

A camisa do Grêmio precisa voltar a ser valorizada e ambicionada. Essa deve ser uma premissa de quem pensa em assumir um dos departamentos mais importantes do clube neste momento.