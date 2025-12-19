Dívidas de uma SAF podem colocar destaque do Botafogo no Grêmio

Campeão pelo Botafogo pode desembarcar em Porto Alegre. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Grêmio procura, usando a criatividade, reforçar o time para a próxima temporada. O trabalho de Paulo Pelaipe tem um objetivo bem claro. São seis os pedidos do treinador, e o trabalho no Tricolor é colocar de dois a três nomes em Porto Alegre já no mês de janeiro.

Um destes pedidos é o camisa 10 e uma dívida do Botafogo com o Grêmio pode colocar o meia Savarino no Tricolor. O clube dirigido por John Textor precisa pagar pelas compras de Cuiabano e Nathan Fernandes, e a solução pode ser exatamente essa liberação. Um jogador com ótimos resultados e adaptado ao futebol brasileiro e com a admiração do técnico Luis Castro.

Outros nomes também estão no cenário de Paulo Pelaipe. Um goleiro, um volante e dois extremas devem ser tentados e todos nestes moldes. O Grêmio nao tem dinheiro para fazer investimentos e o presidente do clube já declarou que os negócios serão todos assim.