Chega ao fim o transfer ban no Grêmio

O Grêmio, agora, se volta para quitar as obrigações com jogadores e fornecedores. Renan Mattos / Agencia RBS

A primeira grande ação do Grêmio para dar início ao trabalho de contratações e reforços do time esta bem definida. A segunda-feira (22) será marcada pelo fim do transfer ban, triste página na história recente do clube. Como prometido, o CEO buscou a solução e vai quitar as pendências urgentes que trancam o andar natural do Grêmio.

A compra de Arezo, junto ao Granada, gerou a cobrança e o Grêmio quitou a parcela de mais de US$ 1 milhão, podendo, então, regularizar a sua situação junto a FIFA. Além deste valor, uma cobrança relacionada a compra de Camilo junto a um clube russo também precisou ser equacionada, mesmo que não se tenha tudo a confirmação sobre bloqueio por essa cobrança.

O Grêmio, agora, se volta para quitar as obrigações com jogadores e fornecedores. O clube precisa resolver isso para estar regular e trabalhar de forma mais tranquila. Mesmo diante do caos financeiro, aos poucos, as coisas vão se ajustando e o Grêmio começa a respirar.

O transfer ban é uma das páginas tristes da nossa história e o Grêmio não pode esquecer do que passou. Recuperar a credibilidade do mercado é, sem dúvida, a primeira ação que o clube precisa lutar. Mesmo diante de um ambiente onde todos devem, não faz bem a um clube do tamanho do Grêmio ter essa imagem. E o fim do transfer ban é, sem dúvida, o início de um novo tempo.