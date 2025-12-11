Carta de despedida ao meu amigo Vaguinha

Sentirei saudades, Vaga! Maria Welter / Agencia RBS

A rivalidade, por vezes, transforma as nossas vidas em uma brutalidade sem fim. São muitos e muitos embates que carregam belicosidade. Durante estes anos, combatendo com ideias o brilhante Vagner Martins, pude sentir na pele as dores das derrotas e a alegria das vitórias, sempre com muito respeito de ambas as partes. E é por isso que direciono ao Vaguinha, com rodo o carinho, essa despedida.

No próximo ano, esse embate estará muito distante. Se é verdade que o Inter, pela força emocional de Abel Braga, escapou das duras tarefas da segunda divisão, precisamos dizer que os seus problemas seguem intactos.

Categoria de base

O apequenamento das categorias de base do Inter vai, em razão das dificuldades financeiras absurdas, distanciar os dois clubes. Enquanto o Grêmio recebe sondagens e propostas milionárias pelos seus jovens talentos, o Inter escolhe entre Vitão e Bruno Gomes para fazer a sua melhor venda.

Esse fato transformará o ano de 2026 em uma competição desigual na relação Gre-Nal. Além disso, a utilização plena da Arena, algo que o Grêmio nunca conseguiu, vai modificar o orçamento em quase 80 milhões a mais do que pratica hoje e isso também fará diferença em favor do tricolor.

Meu amigo Vaguinha, o teu sucesso é fantástico e assim seguirá, mas o teu ano promete ser, apenas, de passagem e os nossos embates perderão muita força. Grêmio e Inter estarão, como já estiveram outras vezes, em situações distintas e a competição entre os times tem tudo para ser desigual. O Grêmio, que precisa melhorar muito, tem remédio para os seus problemas. Ja o Inter, preferiu esquecer da sua história e a conta chegou e precisa ser paga.

Minha despedida, obviamente, tem data para acabar. Talvez em um ou dois anos estaremos, mais uma vez, em embates iguais e com melhores soluções, cabendo, no entanto, ao Inter essa evolução. O Grêmio, nesta gestão que terminou, tentou afundar utilizando as mesmas fórmulas do Inter, mas a força das categorias de base ficou intacta e essa diferença vai fazer o Tricolor estar bem a frente do Inter em 2026.