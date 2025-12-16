Braithwaite cobra dívida milionária do Grêmio

O Grêmio recebeu uma notificação de cobrança do atacante Braithwhite no valor de R$ 7 milhões, referente a salários e luvas em atraso. O documento formaliza a exigência de pagamento por parte do jogador.
Caso a pendência não seja quitada, existe a possibilidade de rescisão contratual, o que obrigaria o clube a arcar com o restante do vínculo, estimado em R$ 50 milhões, considerando que ainda restam cerca de dois anos de contrato.
Em recuperação de lesão no tendão de Aquiles, com previsão de volta apenas para março de 2026, o centroavante revelou em recente entrevista a Zero Hora que deseja cumprir seu contrato com o Grêmio, válido até o final de 2027.
Contratado em meados de 2024, o dinamarquês soma até aqui 55 jogos, 23 gols e cinco assistências pelo Tricolor.