Braithwaite cobra dívida milionária do Grêmio

Dinamarquês soma 55 jogos e 23 gols pelo Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio recebeu uma notificação de cobrança do atacante Braithwhite no valor de R$ 7 milhões, referente a salários e luvas em atraso. O documento formaliza a exigência de pagamento por parte do jogador.

Caso a pendência não seja quitada, existe a possibilidade de rescisão contratual, o que obrigaria o clube a arcar com o restante do vínculo, estimado em R$ 50 milhões, considerando que ainda restam cerca de dois anos de contrato.