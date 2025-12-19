As três polêmicas que viraram um sério problema no Grêmio

Braithwaite, Kannemann e Edenilson são jogadores que oneram a folha salarial do Grêmio. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Três renovações. A antiga gestão direcionou três negócios que levaram a grandes polêmicas neste ano. As ampliações de contrato de Kannemann e Braithwaite e a simples renovação de Edenilson causaram grandes discussões internas e se transformaram em dificuldade para a nova gestão.

Os três nomes, desde a chegada no clube, passaram longe de ser unanimidade e hoje estariam, inclusive, em listas de jogadores que o Grêmio tenta recolocar no mercado. Nem mesmo a força e a idolatria por Kannemann afasta a crítica sobre a antiga diretoria. O argentino também é muito contestado no ambiente do Grêmio, e o novo contrato de dois anos foi considerado um erro por quase todo mundo.

Braithwaite é um caso extremo. O jogador dinamarquês, para muitos, joga menos do que custa, e o Grêmio renovou pagando ainda mais do que ele recebia quando chegou a Porto Alegre.

Poucos entenderam o movimento e o motivo pela renovação tão longa, cara e abrupta. Atualmente, o jogador está lesionado e só deve retornar em maio, indicando que o Tricolor só conseguirá negociá-lo com algum outro clube após esse período.

Edenilson é outro jogador nesta mesma situação. Contestado pelo torcedor, mas com Felipão como admirador, o volante, que tem atuado como meia, fez mais um ano de contrato. A atual diretoria pediu aos ex-dirigentes que evitassem qualquer movimento neste sentido, mas não obtiveram êxito.

Criatividade

Mais uma vez, o Grêmio não sabe para onde correr. Com a folha altíssima, Antonio Dutra Junior e Paulo Pelaipe precisarão de criatividade para sair deste problema. O clube terá de contar os seus jovens talentos e, para isso, será necessário liberar espaço na folha salarial. Kannemann, Edenilson e Braithwaite são apenas alguns exemplos.