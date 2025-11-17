Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Nova fotografia
Análise

Uma lista de 13 jogadores de quem o Grêmio precisará se desfazer; veja os nomes

Jemerson, Rodrigo Ely, Camilo, João Lucas, Cristaldo, Cristian Olivera e Aravena serão os primeiros a procurar novos caminhos

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS