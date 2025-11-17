Uma lista de 13 jogadores de quem o Grêmio precisará se desfazer; veja os nomes

Primeiro trabalho de Paulo Pelaipe será fazer uma limpa no grupo de jogadores do Grêmio. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

O Grêmio conta com 38 jogadores sob contrato no seu grupo profissional. Um número acima de qualquer planejamento e que impõe uma alta folha de pagamento para a realidade do Tricolor.

Esse fato obriga os novos dirigentes a pensarem na recolocação de um número grande de atletas para aliviar o custo atual e para abrir espaço para jovens da base e reforços pontuais.

O técnico Mano Menezes, pelos movimentos atuais, deve seguir no comando do time, desta vez com a parceria de um executivo experiente como Paulo Pelaipe, que retorna ao clube.

O grupo de jogadores, no entanto, é o que está em discussão, sobretudo pelo alto custo e pela fragilidade das soluções. Nos bastidores, fala-se na necessidade de diminuir a folha de pagamento do Grêmio em cerca de R$ 7 milhões. Para isso, os dirigentes precisarão liberar cerca de 13 jogadores, em uma espécie de lista inicial de atletas que não fazem parte dos planos do clube.

Quem perdeu espaço

Sem pensar muito, descobrimos quais são os jogadores que perderam espaço com Mano Menezes. Jemerson, Rodrigo Ely, Camilo, João Lucas, Cristaldo, Kike Oliveira e Aravena serão os primeiros a procurar um novo caminho.

Além deles, existe dúvida sobre como será o aproveitamento de Braithwaite, Volpi e Cuéllar, que ganham muito e não conseguem ser solução. Alex Santana, Enzo e Mila não renovarão. Já Edenilson tem a sua permanência encaminhada e seguirá por mais um ano no Grêmio.

Quem ganhará espaço

O primeiro trabalho de Paulo Pelaipe será para liberar espaço no grupo com a saída de muitos atletas. Depois disso, claro, Luiz Eduardo, Mec e Tiaguinho entrarão no grupo, e os reforços poderão desembarcar.

O Grêmio vai precisar de muito trabalho se quiser viver uma rotina diferente da vivida nos últimos dois anos.