Um velho amigo está salvando o Grêmio mais uma vez

Grêmio precisa refazer todas as suas lógicas e mudar radicalmente a forma de tratar as dívidas. Omar Freitas / Agencia RBS

A dificuldade financeira para fechar a temporada fez o Grêmio recorrer, mais uma vez, a um empréstimo financeiro. E um velho "amigo" voltou a abrir as portas para o clube. O Grêmio está em processo de conseguir uma linha de crédito com o Banrisul para garantir, sem atrasos, o 13° salário dos jogadores e dos funcionários.

No início desta temporada, os dirigentes da dupla Gre-Nal pediram ao banco que liberasse o espaço nobre das camisas para a entrada de um grande anunciante. Um novo patrocinador máster entrou e, curiosamente, acabou atrasando parcelas neste final de temporada, e os mesmos dirigentes precisaram recorrer ao Banrisul para saldar estas dificuldades.

O futebol inflacionou rapidamente e as práticas dos dirigentes continuam sendo muito parecidas com o que se fazia quando não se necessitava de tanto dinheiro. O Grêmio precisa refazer todas as suas lógicas e mudar radicalmente a forma de tratar as dívidas. Se o Tricolor quiser construir um futuro sólido, será preciso pagar essa dívida que atrapalha o dia a dia e atormenta qualquer dirigente.