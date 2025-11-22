Um velho amigo está salvando o Grêmio mais uma vez

A dificuldade financeira para fechar a temporada fez o Grêmio recorrer, mais uma vez, a um empréstimo financeiro. E um velho "amigo" voltou a abrir as portas para o clube. O Grêmio está em processo de conseguir uma linha de crédito com o Banrisul para garantir, sem atrasos, o 13° salário dos jogadores e dos funcionários.
No início desta temporada, os dirigentes da dupla Gre-Nal pediram ao banco que liberasse o espaço nobre das camisas para a entrada de um grande anunciante. Um novo patrocinador máster entrou e, curiosamente, acabou atrasando parcelas neste final de temporada, e os mesmos dirigentes precisaram recorrer ao Banrisul para saldar estas dificuldades.
O futebol inflacionou rapidamente e as práticas dos dirigentes continuam sendo muito parecidas com o que se fazia quando não se necessitava de tanto dinheiro. O Grêmio precisa refazer todas as suas lógicas e mudar radicalmente a forma de tratar as dívidas. Se o Tricolor quiser construir um futuro sólido, será preciso pagar essa dívida que atrapalha o dia a dia e atormenta qualquer dirigente.
A troca de gestão é a hora perfeita para se buscar mudar. O Grêmio, na última década, apostou no dinheiro como solução e trocou tudo, até diminuindo a importância de parceiros históricos. Pois, diante do fracasso completo desta estratégia, o Grêmio precisa aproveitar e fazer diferente nos próximos anos. Agora, no entanto, o clube precisa agradecer o velho e bom Banrisul, parceiro importante do Tricolor.