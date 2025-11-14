Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Reviravolta
Notícia

Rui Costa não vem mais para o Grêmio; saiba quem deve ser o próximo executivo do clube

Dado como certo no tricolor gaúcho, profissional acertou sua permanência por mais três anos com os paulistas

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS