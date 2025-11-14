Rui Costa não vem mais para o Grêmio; saiba quem deve ser o próximo executivo do clube

Rui Costa trabalhou no Grêmio na década passada. Diego Vara / Agencia RBS

Uma surpreendente notícia, e cheia de bastidores, esta definindo um novo futuro para o Grêmio. Dado como certo, o executivo Rui Costa não vem para o Tricolor. A renovação com o São Paulo ocorreu no início da noite desta sexta-feira (14). Com isso, Paulo Pelaipe, que está no Cruzeiro, deve ser confirmado ainda neste final de semana.

Antes da eleição, Rui Costa foi inicialmente procurado por Paulo Caleffi e ficou de definir a sua situação após o pleito. Assim que terminou o primeiro turno, a equipe de Odorico Romam e Dutra Junior procurou o executivo e deu indicativo de que faria força para tê-lo em Porto Alegre em caso de vitória. A ação passou ao torcedor que qualquer vencedor na eleição traria Rui Costa de volta ao Grêmio.

A negociações após a eleição, no entanto, sequer confirmaram os valores da primeira sondagem, o que causou insegurança. Neste mesmo período, e diante de tantas informações vazadas, o São Paulo resolveu entrar no circuito. No início da noite desta sexta, Rui acertou a sua permanência por mais três anos com o tricolor Paulista.

Diante destas informações, Paulo Pelaipe deve ser confirmado como novo executivo. Em Belo Horizonte, inclusive, já se fala desde a tarde de quinta-feira que o dirigente estaria acertado com o Grêmio. Pelaipe, por tudo, parecia desde o início o nome preferencial dos novo dirigentes do futebol do clube. E mais mudanças virão.