Retomada do Grêmio depende, também, do governador do RS e do prefeito de Porto Alegre

Arena do Grêmio fica na região do Humaíta, bairro costumeiramente abandonado pelos órgãos públicos. Renan Mattos / Agencia RBS

Está na hora de pensar de forma mais contundente sobre a queda de enfrentamento do Grêmio em relação aos grandes clubes do Brasil. O assunto é complexo e supera até mesmo as fronteiras do próprio clube. O encantamento pelo dinheiro como solução dos problemas é apenas um dos pontos que precisa ser atacado.

Historicamente, o Grêmio foi conhecido por um clube organizado, que pagava em dia, e que tinha na sua estrutura um grande diferencial. Além disso, o ambiente em Porto Alegre era atrativo para jogadores que procuravam uma cidade segura e com uma ótima qualidade de vida. A capacidade financeira não era a principal ferramenta de convencimento, mas tudo isso mudou.

Porto Alegre já teve dias melhores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ambiente tensionado

O Grêmio esqueceu as suas qualidades e entrou no ritmo do dinheiro como única solução para as dificuldades técnicas. O ambiente, neste período, passou a ser mais tenso, cercado por insegurança, e com profissionais deixando claro que o dinheiro era a única solução para ser competitivo. E todos acreditaram nisso.

Nas últimas temporadas, ou o Grêmio pagava mais ou o atleta iria parar em qualquer outro lugar. Essa lógica perversa piorou o perfil médio de quem veio jogar aqui. Até mesmo a cidade e o Estado perderam a força como diferencial.

Exemplos de apequenamento

O Aeroporto Salgado Filho é apenas um dos exemplos deste apequenamento, com as suas opções cada vez menores. Esse quadro desfez a antiga relação do clube com as suas contratações. Nos últimos tempos, inclusive, até a fama de bom pagador acabou perdendo força, o que indica ainda mais problemas nos próximos anos.

O Aeroporto Salgado Filho é apenas um dos exemplos deste apequenamento, com as suas opções cada vez menores. Camila Hermes / Agencia RBS

Como recuperar pontos

Diante disso, está na hora de recuperar muitos pontos. Primeiro, é preciso refazer todas as estruturas internas e procurar trazer jogadores que encontrem no Grêmio um clube sadio, com todo o espaço para um crescimento profissional sólido.

Contratar unicamente por dinheiro, aprendemos, foi um péssimo caminho. Por fim, se quisermos de fato voltar ao cenário original, temos de discutir a estrutura da cidade de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul.

Voltar a ser grande não é uma ação meramente de um clube. A logística, a segurança, as atrações culturais, precisam encantar quem escolhe o sul do Brasil para viver.