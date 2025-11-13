Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Além do futebol
Opinião

Retomada do Grêmio depende, também, do governador do RS e do prefeito de Porto Alegre

A logística, a segurança, as atrações culturais, precisam encantar quem escolhe o sul do Brasil para viver

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS