Renato, Tite, Mano e a pauta que se abre no Grêmio

Mano Menezes durante Grêmio 3x2 Palmeiras Jeff Botega / Agencia RBS

Antes da partida contra o Palmeiras, quando o Grêmio ainda buscava pontos para escapar do risco de rebaixamento, o torcedor evitava falar no futuro. Após o triunfo, o cargo de treinador passou a ser discutido de forma mais clara entre os gremistas nas redes sociais.

Os nomes citados pela maioria do torcedores não surpreendeu, mas, de alguma forma, indicou um caminho para a direção que assume o clube em dezembro. Tite, Renato e Mano dividem opiniões, mas aparecem como favoritos para comandar a casamata em 2026.

Tite é o mais desejado

Tite durante jogo do Flamengo contra o Grêmio em 2024. André Ávila / Agencia RBS

Nas enquetes realizadas pelos veículos de comunicação e canais de identificados, Tite, que comandou o Grêmio entre 2001 e 2003, aparece com um leve favoritismo. É preciso dizer, sempre, que essas enquetes não têm valor científico e servem apenas como uma amostragem para análise.

Despedida de Renato, em 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

O nome de Renato, ídolo maior do Grêmio, aparece sempre com grande adesão dos torcedores para ser o treinador. A má campanha de 2024, no entanto, parece ter tirado um pouco a empolgação de parte dos gremistas, que preferem uma mudança de lideranças.

Mano Menezes, mesmo diante diante da dificuldade do time, também recebe votos para a sua renovação. Em sua defesa, surge a ideia de que, com os melhores jogadores a disposição, o Grêmio teve bom rendimento em alguns jogos.