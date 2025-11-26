Renato, Tite, Mano e a pauta que se abre no Grêmio

Antes da partida contra o Palmeiras, quando o Grêmio ainda buscava pontos para escapar do risco de rebaixamento, o torcedor evitava falar no futuro. Após o triunfo, o cargo de treinador passou a ser discutido de forma mais clara entre os gremistas nas redes sociais.
Os nomes citados pela maioria do torcedores não surpreendeu, mas, de alguma forma, indicou um caminho para a direção que assume o clube em dezembro. Tite, Renato e Mano dividem opiniões, mas aparecem como favoritos para comandar a casamata em 2026.
Tite é o mais desejado
Nas enquetes realizadas pelos veículos de comunicação e canais de identificados, Tite, que comandou o Grêmio entre 2001 e 2003, aparece com um leve favoritismo. É preciso dizer, sempre, que essas enquetes não têm valor científico e servem apenas como uma amostragem para análise.
O nome de Renato, ídolo maior do Grêmio, aparece sempre com grande adesão dos torcedores para ser o treinador. A má campanha de 2024, no entanto, parece ter tirado um pouco a empolgação de parte dos gremistas, que preferem uma mudança de lideranças.
Mano Menezes, mesmo diante diante da dificuldade do time, também recebe votos para a sua renovação. Em sua defesa, surge a ideia de que, com os melhores jogadores a disposição, o Grêmio teve bom rendimento em alguns jogos.
Enfim, está aberta a discussão. O ano terminou para o Grêmio no que diz respeito aos riscos, e agora precisamos pensar, com urgência, no futuro. A próxima temporada precisa ser muito diferente das últimas duas e, para isso, o planejamento e a capacidade de todo o departamento de futebol precisam ser diferentes do que vivemos nestes 24 meses. Um treinador, com todo o respaldo, precisa ser a primeira desta ações.