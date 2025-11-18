Os motivos para os novos dirigentes terem um Plano A para treinar o Grêmio

Mano deverá permanecer no Grêmio. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A grande dúvida do torcedor do Grêmio, neste momento, é saber quem treinará o time na próxima temporada. Depois de um ano muito complicado, vários nomes foram oferecidos ou sugeridos, mas a diretoria que assume o clube tem confiança em Mano Menezes. O atual técnico é o Plano A da nova gestão do clube, que não quer correr o risco de iniciar um novo trabalho.

Para todos no clube, a chegada de Felipão e Mano Menezes foi fundamental para evitar o rebaixamento do Grêmio no Brasileirão. A análise do grupo e a busca por um perfil diferente de reforços deu vida ao time, que, mesmo jogando pouco, conseguiu respirar com mais calma na competição.

Além disso, o fato de o time ter conseguido bons resultados quando utilizou todos os reforços pesa em favor de Mano Menezes. As muitas lesões prejudicaram o trabalho e a análise ficou comprometida. A boa relação com o novo executivo, Paulo Pelaipe, também pesa a favor do treinador.

Por tudo isso, Mano Menezes se coloca como a prioridade dos novos dirigentes do Grêmio, que assumem o clube na metade do mês de dezembro. A busca por um novo treinador só acontecerá se Mano quiser deixar o Tricolor, algo que não deve acontecer.