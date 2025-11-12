O último presente de Marcelo Marques ao Grêmio e à torcida

Graças a Marcelo Marques, o Tricolor voltou a olhar para a sua torcida. Jefferson Botega / Agencia RBS

A compra da Arena e o empréstimo para salvar o Grêmio do rebaixamento foram duas da ações de Marcelo Marques nos últimos meses que transformaram o empresário em ídolo do torcedor gremista. O período de Marcelo como gestor do estádio, no entanto, tem outros pontos fantásticos que podem ampliar a relação do clube com a torcida.

Foram muitas realizações, mas nem todas começaram a operar. A compra dos solarizadores, dos painéis de led, das luzes que garantem lindos espetáculos à noite são pontos que também merecem aplausos.

A última das ações, no entanto, mudará completamente a relação do torcedor com o estádio e a forma de comunicação do clube com cada espectador. A compra de uma potente rede wi-fi é vista como um dos maiores presentes de Marcelo Marques nesta operação. O equipamento permitirá a conexão de dados para todos na Arena durante o jogo, algo inimaginável recentemente.

A conexão com a internet sempre foi um dos problemas da Arena. O clube, agora, poderá se comunicar diretamente com o torcedor sentado na sua cadeira. Imagina você comprar a camisa do artilheiro do jogo e receber a compra, dentro do estádio, antes mesmo da partida acabar? Essa é apenas uma das possibilidades.

Investir no patrimônio

O presidente eleito Odorico Roman afirmou durante a campanha que a conexão do estádio é um dos pontos mais importantes para uma evolução dos negócios do Grêmio.

O investimento em patrimônio é um dos pontos mais importantes na vida de um clube. Sempre que o Grêmio se preocupou com isso, o campo respondeu com títulos.

Nos dias atuais, graças a Marcelo Marques, o Tricolor voltou a olhar para o que tem de mais precioso. Agora, precisa retomar a relação com o seu maior patrimônio. A força da torcida é o que vai fazer o Grêmio retomar o caminho das vitórias. Estar conectado, em todos os sentidos, vai acelerar esse processo.