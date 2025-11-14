O transfer ban bateu na porta do Grêmio

Todos já sabiam que o risco existia. As muitas contas não pagas pelo Grêmio começam a bater na porta do Tricolor de forma mais enfática.
Em uma delas, referente ao atacante Arezo, que está emprestado para o Penarol. O Grêmio já tem a informação do avanço da cobrança e, se não efetuar o pagamento nos próximos dias, terá as suas negociações de compra proibidas pela Fifa até a solução do embróglio. O famoso transfer ban é o último estágio referente a cobrança de dívidas entre clubes.
Rigor da Fifa
Esse fato, infelizmente, não é um caso isolado no Grêmio. São muitas as questões semelhantes que estão preocupando os dirigentes. Todos estão lutando para resolver problemas que possam atrapalhar o andamento normal do clube. Foram muitos os contratos com jogadores e clubes estrangeiros.
A Fifa tem um rigor maior na hora de cobrar. Na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que analisa questões nacionais, o ambiente é mais dominado pelos clubes. De certa forma, eles conseguem negociar sem maiores traumas.
O Grêmio precisa mudar
A falta de dinheiro no final da gestão escancara a necessidade de mudar as condutas do Grêmio. A forma de trabalho nas últimas temporadas colocou o clube em uma zona de alto risco. Pedir empréstimo para saldar salários e obrigações do dia a dia leva o clube a não pensar em um planejamento porque gasta suas energias com as questões urgentes. O Grêmio virou um apagar de um "incêndio" por dia e isso não parece ter data para acabar.
O Grêmio deve ter muitos problemas até o início do próximo ano, quando a nova diretoria já terá total conhecimento dos reais problemas do clube. Um transfer ban, neste momento, pode não ter um efeito prático, mas daria ainda mais sinais dos sérios problemas que o Tricolor vive. O torcedor gremista precisa entender o tamanho da dificuldade que o Grêmio irá enfrentar nos próximos meses.