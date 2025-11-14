O transfer ban bateu na porta do Grêmio

Arezo retornou ao Peñarol após passagem apagada pelo Grêmio. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Todos já sabiam que o risco existia. As muitas contas não pagas pelo Grêmio começam a bater na porta do Tricolor de forma mais enfática.

Em uma delas, referente ao atacante Arezo, que está emprestado para o Penarol. O Grêmio já tem a informação do avanço da cobrança e, se não efetuar o pagamento nos próximos dias, terá as suas negociações de compra proibidas pela Fifa até a solução do embróglio. O famoso transfer ban é o último estágio referente a cobrança de dívidas entre clubes.

Rigor da Fifa

Esse fato, infelizmente, não é um caso isolado no Grêmio. São muitas as questões semelhantes que estão preocupando os dirigentes. Todos estão lutando para resolver problemas que possam atrapalhar o andamento normal do clube. Foram muitos os contratos com jogadores e clubes estrangeiros.

A Fifa tem um rigor maior na hora de cobrar. Na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que analisa questões nacionais, o ambiente é mais dominado pelos clubes. De certa forma, eles conseguem negociar sem maiores traumas.

O Grêmio precisa mudar

A falta de dinheiro no final da gestão escancara a necessidade de mudar as condutas do Grêmio. A forma de trabalho nas últimas temporadas colocou o clube em uma zona de alto risco. Pedir empréstimo para saldar salários e obrigações do dia a dia leva o clube a não pensar em um planejamento porque gasta suas energias com as questões urgentes. O Grêmio virou um apagar de um "incêndio" por dia e isso não parece ter data para acabar.