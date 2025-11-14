Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Preocupação
Opinião

O transfer ban bateu na porta do Grêmio

Tricolor terá negociações de compra proibidas pela Fifa se não resolver questão envolvendo pagamento de Arezo

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS