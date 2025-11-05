O que dizer de um patrocinador que paga o Inter e atrasa para o Grêmio?

Alfa virou a patrocinadora máster de Grêmio e Inter neste ano. Reprodução / GZH

A relação entre o Grêmio e o seu patrocinador master está encerrada. Se não de direito, de fato ela está. As notícias dão conta de que a Alfa, que estampa a parte mais nobre das camisas da dupla Gre-Nal, pagou o Inter e segue atrasando para o Tricolor.

Um ato falho definitivo diante da força da rivalidade. Nada pode ser mais grave para o torcedor do Grêmio do que isso. E uma pergunta se abre fortemente. O que aconteceu para que se criasse uma situação tão definitiva.

Os altos valores apresentados pelo patrocinador movimentaram uma força tarefa para transferir o Banrisul, histórico apoiador, para as costas de ambas as camisas. Os valores, de fato, representariam um incremento importante nos caixas dos clubes.

Essa alegria, no entanto, durou cerca de nove meses, para o Grêmio, ao menos. O primeiro atraso, referente ao mês de setembro, pegou o clube de surpresa. De lá para cá, a situação só piorou. A gota d'água, no entanto, surge da confirmação colorada de que não há atraso no seu pagamento.

A informação é de que a relação entre as partes se rompeu de tal forma que as interlocuções estão sendo feitas por escritórios de representantes jurídicos.

Dificuldades financeira e anímica

O Grêmio, no início do contrato, antecipou cerca de 25% deste primeiro ano, e as parcelas atuais girariam em torno de R$ 3 milhões por mês. Nós sabemos que este valor não causa impacto no atraso dos salários, mas, de certa forma, serviu de narrativa para o Tricolor justificar as dificuldades do mês passado, quando atrasou o vencimento dos jogadores por alguns dias.

A dificuldade, no entanto, ganha um valor anímico impossível de ser rompido. Por menor que seja o valor, pagar o Inter e não pagar o Grêmio tem efeito de crime hediondo para o torcedor gremista, e isso encerra de forma completa a parceria.

Presentes de fim de ano

A diretoria tricolor precisará agir rápido. A camisa do Grêmio é um dos presentes mais procurados no Natal, e a estampa de um patrocinador que faz uma escolha como essa, que nem sequer se manifesta para desmentir, vai prejudicar as vendas do clube nas suas lojas no final do ano.

É inconcebível aceitar passivamente uma situação como essa, e a diretoria esta procurando uma solução para minimizar as perdas desse negócio.

Leia Mais Relação com principal patrocinador poderá ter novo cenário para Inter e Grêmio em 2026

No mundo absurdo das narrativas precisamos nos sustentar nos fatos. O Grêmio também deve ter errado feio no atendimento e na forma como comunicou o assunto, mas o resultado da relação revela desconsideração por parte do patrocinador.

Teremos dias longos. Dificilmente o Tricolor solucionará, no curto prazo, o fracasso de dois apoiadores que estamparam a sua camisa em 2025. Esse preço estará na conta do marketing e da comunicação do clube, nada competente, nesta gestão.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.