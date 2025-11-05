Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Situação inconcebível
Opinião

O que dizer de um patrocinador que paga o Inter e atrasa para o Grêmio?

Diretoria tricolor precisará agir rápido para minimizar as perdas deste negócio

