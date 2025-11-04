Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Retorno
Opinião

O jovem talento esquecido que vira um reforço inusitado no Grêmio

Jefinho está recuperado de grave lesão e, daqui a pouco, já poderá brilhar no grupo principal

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS