O jovem talento esquecido que vira um reforço inusitado no Grêmio

Jefinho é promessa da base tricolor. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O jovem Jefinho, que venceu uma sequência de sérias lesões, está de volta. No último final de semana, o talentoso meia de 18 anos mostrou que será reforço para o time do Grêmio em muito pouco tempo.

Olhar a evolução deste jogador precisa ser uma obrigação para a comissão técnica tricolor — ainda mais pela falta de meias no grupo principal.

Sequência de lesões

Jefinho sofreu a primeira lesão quando se preparava para disputar a Copa São Paulo no início de 2024. Depois disso, uma séria contusão no joelho acabou prejudicando ainda mais o seu crescimento.

Mesmo assim, foi resiliente e começou a lutar para retornar. Foram quase dois anos de grande dificuldade, mas os movimentos de Jefinho no time sub 20 dão conta da sua total recuperação.

Jefinho estará na Copa São Paulo. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

Renovação de contrato

O Grêmio já indica a renovação de contrato do jogador. Sua participação na Copa São Paulo é dada como certa. A retomada de Jefinho merece, de fato, valorização. Uma história como essa faz jus à torcida de todos no clube. Mesmo com muitos bons atletas surgindo, Jefinho sempre foi tratado como um talento especial no Grêmio.

Agora, falta pouco para vermos Jefinho jogando, com sequência, na base. Por óbvio, um olhar especial para o profissional pode impulsionar a força do jogador para voltar a atuar no nível que prometeu. O futebol e suas histórias.

Depois de tudo que passou, Jefinho terá um espaço cativo no coração da torcida tricolor. A sua vitória é, também, uma conquista do próprio Grêmio.

Jefinho (D) terá um espaço cativo no coração da torcida tricolor. Renan Jardim / Grêmio,Divulgação