O fracasso do Inter na visão de um gremista

Torcedor colorado vive dias difíceis. Jeff Botega / Agencia RBS

Este texto poderia ser recheado de piadas ou deboches, diante do modelo raso de rivalidade que vivemos nos dias de hoje. Gosto de brincar e faço isso sempre que vejo ambiente, mas entendo que esse não seja o momento e essa coluna é séria. Um gremista, de fora, talvez enxergue além do calor da emoção que não estão deixando um colorado ver.

O fracasso do Inter, que sucumbiu nos últimos meses e deixou São Januário com uma sensação clara de rebaixamento, não começou com um erro na contratação de um técnico ou na dificuldade financeira. Existem problemas essenciais no contexto colorado que precisam ser entendidas e que aparecem fortemente neste fracasso.

O Inter, nos últimos anos, vendeu uma imagem como se o futebol fosse uma foto bem editada no Instagram. Era mais importante para o contexto colorado ter uma uma fotografia bonita do Beira Rio, cheia de cores e com pôr do sol ao fundo, do que ter um surrado campo de treino, feio, cheio de espaços sem grama, ao lado do estádio, como sempre teve como referência na sua escola de base.

Em 2013, o Inter trocou os campos por um estacionamento e achou que isso não mudaria a sua história. A base, naquele momento, mudou o seu rumo e afundou o campo pródigo, e fundamental, nas grandes conquistas coloradas. O Inter esfacelou a sua estrutura e não fez nada para mudar. Este é um dos pontos que está cobrando a conta.

Leia Mais O assunto proibido e quem será o técnico do Grêmio em 2026

No campo político, muitos do contexto colorado venderam a ideia de que o maior dirigente de todos os tempos não era importante para o clube. Fernando Carvalho, o grande responsável pela era mais vitoriosa do Inter, foi sacado das decisões exatamente por ter vencido e estar acima de qualquer outra pessoa.

Isso explicita a mediocridade e indica pensamentos que, em resumo, pioram o Inter. Ter Fernando Carvalho entre os seus conselheiros é uma dádiva e só o contexto politico do Inter não entende isso.

Outro ponto importante se apresenta também como um conceito de imagem, mas agora mais vinculado à comunicação. Essa gestão trabalhou fortemente uma espécie de indústria de narrativas e teve muito sucesso neste ponto, carregando a comunicação com uma massa de apoiadores que sequer questionavam o que ocorria.

Isentos convictos ou identificados absorvidos pela facilidade nas informações defenderam pontos surreais e hoje tem dificuldades e tratam o fracasso colorado como algo pontual, exatamente como começa a querer vender uma gestão que errou feito em muitos elementos que vão machucar o futuro do Inter.

Foram poucos, como Vaguinha, que entenderam o que estava ocorrendo e passaram a lutar contra algo que estava levando o Inter ao fracasso. A "indústria", que carrega este conceito, tratou essas poucas críticas como pessoais ou ideológicas, como se as ideias fossem acertos absolutos.

O fato emblemático é a venda de 10% de direitos de TV por 50 anos. Essa ação colocou muito dinheiro para dentro do clube em nome do pagamento de contas, e este valor virou poeira nos pés de Borré, Valência e outros. Olhem as narrativas sobre isso. Quem questionou esse fato ou era "gremista" ou não tinha "a informação correta". Este é apenas um exemplo desta "indutria".

Leia Mais As silenciosas vitórias que ninguém fala e a grande derrota de Alberto Guerra no Grêmio

O fracasso de um time do tamanho do Inter não nasce de um erro cometido em agosto, como podemos, com facilidade, ver na soberba análise de que o grupo que havia sobrado, depois da liberações, seria suficiente para fazer um campeonato seguro. Para se entender melhor o momento é preciso saber como nasceu a "soberba", e isso esta claramente explicado no parágrafo anterior.

O Inter esqueceu o seu sentido e precisa recuperar as suas raízes. Perder, no futebol, é mais óbvio do que parece, mas o campo e as suas dificuldades não representam tudo. O fracasso colorado é estrutural e conceitual, e, se não começar a pensar além de um jogo ruim, vai demorar muito mais tempo para voltar a ser o que foi.