Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Dura realidade
Opinião

O buraco financeiro que assusta o novo ambiente do Grêmio

 O clube não pode normalizar as dívidas com a alegação de que "sempre foi assim"

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS