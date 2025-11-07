O buraco financeiro que assusta o novo ambiente do Grêmio

Grêmio tem dificuldade para vencer os seus compromissos básicos, como a folha salarial dos jogadores Renan Mattos / Agencia RBS

Em meio a um processo eleitoral e a ampla divulgação de projetos ambiciosos de ambos os candidatos, o Grêmio vive uma dura realidade para vencer os seus compromissos financeiros básicos. O salário dos jogadores, por exemplo, sofre sérias dificuldades para ser resolvido e isso precisa estar na preocupação de todos.

A curiosa antítese referente ao mundo atual e o futuro do Grêmio causa espanto, mas não surpreende. Os próprios coordenadores das campanhas tem um número na cabeça sobre o que será preciso para colocar "em dia" o clube e começar um novo ciclo. Se fala em valores entre R$ 100 e R$ 150 milhões para deixar tudo pronto para os projetos, então, começarem a gerar efeito no Grêmio.

Outras gestões

É preciso dizer, no entanto, que essa não é uma exclusividade da gestão que está saindo. Quando recebeu o Grêmio, em novembro de 2022, Alberto Guerra e os seus pares de direção também colocaram em dia muitas dificuldades financeiras deixadas por Romildo Bolzan e o já completamente inflacionado mundo tricolor. Neste momento, o caso é idêntico. Nada preocupa mais do que essa normalização. O desafio, por isso, está aí.