O assunto proibido e quem será o técnico do Grêmio em 2026

Odorico durante entrevista ao Grupo RBS durante campanha antes de ser eleito presidente do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

A verdadeira realidade financeira do Grêmio surpreendeu a nova direção. Todos sabiam das dificuldades, mas nem o mais pessimista imaginaria o tamanho dos problemas. Receitas antecipadas, patrocinador inadimplente, jogadores a pagar e um folha fora da realidade transformaram a festa dos novos dirigentes em um gabinete de crise.

O assunto, no entanto, está proibido de ser mencionado internamente. O esforço de Odorico Romam, neste momento, é transformar a dificuldade em motivação para a sua equipe.

Treinador para 2026

A todo o momento, o novo comando do clube recebe oferecimentos e sabe que não poderá mudar o atual cenário. Luiz Castro e Arthur Jorge, treinadores portugueses consagrados, receberiam cerca de 3 milhões de euros, limpos de impostos, por ano, o que representa algo muito além da realidade do Grêmio. Em razão disso, e também por convicção, Mano Menezes seguirá como treinador de um grupo que ele já conhece.

Olho no mercado

O Grêmio, de fato, irá ao mercado para contratar de três e quatro jogadores, mas não fará investimentos muito altos. A ideia é fortalecer o grupo com jogadores que preencham as falhas deixadas por um trabalho sem planejamento e caríssimo. A grande tarefa, no entanto, será realocar no mercado jogadores que ganham muito e não conseguiram dar um bom resultado por aqui.

Caos financeiro