Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Preocupação
Opinião

O assunto proibido e quem será o técnico do Grêmio em 2026

Situação financeira do clube transformou a festa dos novos dirigentes em um gabinete de crise

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS