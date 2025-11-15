O ambicioso plano para se ter a Cidade do Grêmio

Melhorias no entorno da Arena estão sendo planejadas pelo Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

A compra da Arena do Grêmio por Marcelo Marques, além da alegria do torcedor, trouxe ao ambiente tricolor uma corrente positiva para se investir em patrimônio. Dois projetos, nascidos desta sensação, começam a ganhar corpo e devem melhorar muito a relação entre clube, estádio e torcida.

O primeiro, já em estágio avançado, é uma velha necessidade de quem frequenta a Arena. A alças que complementam a RS-448 e se juntam ao estádio facilitariam muito a chegada e a saída em jogos do Grêmio. A prefeitura já deu andamento e aprovou esta obra, e o valor, através de emendas, já esta garantido. A diretoria do tricolor é a responsável por patrocinar o projeto arquitetônico e nos próximos dias ele será entregue à prefeitura para que as obras possam ser iniciadas. Uma grande notícia.

A segunda se refere a uma grande área atrás do estacionamento E2 da Arena, que pertence a família Druck, e dará ao tricolor chance de valorização de todo o complexo do estádio. O Grêmio recebeu uma proposta para ter campos de treino neste espaço e criar uma área que seria denominada "Cidade do Grêmio", o que daria ainda mais integração entre as categorias de base e o profissional.

Todo este espaço seria ocupado por um condomínio de casas e espaços comerciais e teria, também, saídas e entradas pela BR-116, o que é visto como uma ótima solução para liberar rapidamente o trânsito da Arena em dia de jogos. Este projeto ainda esta em fase de montagem e deve demorar para se concretizar, mas, se tiver vontade política, o Grêmio poderá levantar os recursos necessários e avançar mais um degrau em matéria de patrimônio.

Em resumo, a força da compra da Arena acordou o Grêmio para o futuro. Um clube de futebol que consegue viver além do seu time atual é o que vai ter um futuro mais tranquilo. Projetos como a "Cidade do Grêmio" e as melhorias de acesso a Arena precisam ser valorizados cada vez mais.