Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Projetos no Tircolor
Opinião

O ambicioso plano para se ter a Cidade do Grêmio

Duas ações começam a ganhar corpo e devem melhorar a relação entre clube, estádio e torcida

Cesar Cidade Dias

