O alto custo da herança que está tatuada no Grêmio

Muitas coisas precisam ser mudadas na Arena. Omar Freitas / Agencia RBS

Ninguém consegue saber exatamente quando o Grêmio perdeu o rumo, mas as finanças do clube precisam ser tratadas de forma muito diferente nos próximos anos. A permanência do atual modelo de clube associativo depende, exclusivamente, de condutas muito diferentes das realizadas nos últimos anos, e, em especial, na gestão que encerra no mês de dezembro. O Grêmio precisa acordar o quanto antes.

O alto custo do futebol nestes três anos acarretaram em um maior endividamento do clube e uma folha de pagamento de jogadores impagável na atual realidade. Essa herança deixada para os novos dirigentes deve travar qualquer avanço do Tricolor nos próximos anos. Segundo os primeiros relatos das reuniões da equipe de transição, a realidade do Grêmio preocupa e não se tem certeza do tipo de cenário que a nova direção irá encontrar.

Existe, no entanto, em todo o ambiente, a certeza de que será preciso mudar muito. Se continuar sendo administrado como foi em grande parte dos últimos dez anos, o Grêmio não irá resistir. Muitos já falam que a venda do Grêmio precisa ser discutida, sob pena do clube ficar inadministrável em pouco tempo. O déficit mensal, por exemplo, atinge, atualmente, o seu pior momento, e não há otimismo quanto à redução deste valor no curto prazo.

A péssima herança financeira não é uma novidade no contexto do clube, mas os altos valores devidos pelo Grêmio assustam mais do que o normal. Uma gestão que deixa contratos caros com mais jogadores do que o clube suporta, todos com longo tempo pela frente, precisa ser muito criticada.

Não existe desculpa para tamanho endividamento e, principalmente, impondo à nova direção uma trava definitiva para se trabalhar. O trabalho do futebol não só afundou o Grêmio no presente, como parece comprometer, também, o clube no futuro próximo.