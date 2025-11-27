Hulk, Weverton e as primeiras mensagens do novo Grêmio

Nomes conceituados não deverão ser a rotina do Grêmio. Montagem sobre fotos de Pedro Souza e Cesar Greco / Atlético-MG, Divulgação, e Palmeiras, Divulgação

Com o fim do risco de rebaixamento, alguns nomes começam a aparecer no noticiário do Grêmio, e, junto com eles, algumas mensagens que indicam caminhos. O atacante Hulk, do Atlético-MG, e o goleiro Weverton, multicampeão pelo Palmeiras, foram citados, e merecem análises e considerações.

O Grêmio tem uma equipe constituída neste momento. Praticamente todos os jogadores que estão terminando esta temporada tem contrato com o Grêmio e seguirão por aqui. Isso indica que o clube ja larga com uma ideia de time, com pontos positivos e negativos. Todos sabem que, se o Grêmio quiser lutar por algo maior em 2026, terá que trazer reforços. Por isso, a nova diretoria avalia possibilidades.

O nome de Hulk, por exemplo, citado ainda antes da eleição, não me parece plausível. A informação que eu tenho é de que não existe possibilidade alguma desta contratação ser efetivada pela nova diretoria do Grêmio.

O alto valor e a idade do jogador não combinam com o que o Grêmio pode e procura para o ataque. É preciso dizer, no entanto, que Hulk é um grande jogador e respeitado por todos que pensam futebol.

Dificuldade com goleiros

Com o goleiro Weverton a questão é bem diferente. O jogador tem sido oferecido no mercado em razão do final do seu ciclo, muito vitorioso, vestindo a camisa do Palmeiras. Em razão do seu prestígio, todos estão bem atentos a esses movimentos.

O Grêmio, por óbvio, deve ter recebido essa informação com mais detalhes. Diante da atual dificuldade com os seus goleiros, pode avaliar a possibilidade. Um dos líderes do grupo atual é o lateral Marcos Rocha, o que pode ser um diferencial a favor do Tricolor.

O que fica desses primeiros movimentos é que teremos reforços no inicio da gestão, mesmo diante da grande dificuldade que o Grêmio enfrenta do ponto de vista financeiro. Nomes conceituados, no entanto, como os dois citados, não devem aparecer muitas vezes no noticiário tricolor, e a torcida precisa estar ciente disso.