Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Discussões
Opinião

Guerra x Romildo e a curiosa disputa nos bastidores do Grêmio 

Tudo está ligado aos números da dívida do Tricolor; confira a análise

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS