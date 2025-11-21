Guerra x Romildo e a curiosa disputa nos bastidores do Grêmio 

Torcedor tem o o direito de saber o que ocorre nos bastidores do clube. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O crescimento do endividamento do Grêmio acabou gerando uma curiosa discussão nos bastidores do clube. Empossada em novembro de 2022, após oito anos de Romildo Bolzan, a atual diretoria tem contestado as críticas aos números financeiros e alega ter recebido o clube em pior situação do que vai entregar.

A ideia deste texto é entregar fatos, sem montar grandes teses, narrativas ou leituras. São dois os pontos que podemos analisar utilizando apenas fatos. Primeiro a pura comparação de números como dívida bancária, dívida com terceiros (Celso Rigo, Marcelo Marques...), contas a pagar por compra de jogadores, antecipação de receita e endividamento total. O segundo ponto se refere à comparação dos times do Grêmio. Qual era o time em 2022, quando o clube estava na segunda divisão, e o time atual. Qual é o melhor time?

Do ponto de vista da análise financeira, os números de algumas rubricas são os seguintes:

Dívida bancária:

2022 - 64.663mi

2025 - 92.881mi

Dívida com terceiros (Celso Rigo, Marcelo Marques...):

2022 - 9.575mi

2025 - 153.322mi

Contas a pagar por compra de atletas:

2022 - 15.059mi

2025 - 123.708mi

Antecipação de receitas:

2022 - 32.658mi

2025 - 94.698mi

Valor total da dívida

2022 - 316.041mi

2025 - 737.315mi

É importante salientar que esses números foram apresentados aos conselheiros do Grêmio na reunião que tratou das contas do último trimestre e são oficiais. Os valores comparados são de novembro/22 em relação a setembro/25.

Sobre a escalação e a força dos atletas, o time base do Grêmio em 22 tinha Brenno, Rodrigo Ferreira, Geromel, Breno Alves e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti, Bitello e Campaz; Biel e Diego Souza. Já o time do Grêmio que começou o jogo contra o Vasco, na última quarta-feira, tinha Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Vagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Cristaldo; Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu. A folha do Grêmio em 2022 estava próxima dos 15 milhões e a folha atual do clube gira em torno de 21mi.

Números, dados oficiais, times escalados e que jogaram ou jogam hoje. Nada de narrativas. O segredo e a resposta para briga nos bastidores do clube precisa ser analisada e definida de forma individual, com a simples leitura. Com a soma dos times e dos números você consegue saber se o Grêmio de hoje esta melhor ou pior que o Grêmio de 22?

Esse é o assunto interno da política tricolor mais importante nos últimos dias. E o mais triste é que, em ambos os casos, quem discute esse tema esta focado em defender as suas questões do que em resolver o problema do Grêmio. Para o torcedor, assuntos como esse indicam apenas um derrotado. O Grêmio foi quem mais perdeu nestes dois períodos.