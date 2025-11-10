Flaco López e o recado ao novo presidente do Grêmio

Flaco López é um dos destaques do Palmeiras, que luta pelo título do Brasileirão e está na final da Libertadores. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Um centroavante que está fazendo sucesso no Palmeiras tem uma história que precisa ser entendida pelo Grêmio e o seu novo contexto. Flaco López e os seus gols e assistências no forte time Paulista têm som de mantra para um Tricolor que promete ser melhor nos próximos três anos.

Atacante argentino, Flaco foi contratado pelo Palmeiras no mês de junho de 2022 junto ao Lanús. Quando chegou, o jogador não conseguiu render como esperado. Em muito momentos, inclusive, foi fortemente criticado pelo torcedor palmeirense.

O trabalho do clube, no entanto, entendeu a adaptação e deu força ao jogador, nunca diminuindo a sua participação nos jogos. Nesta temporada, três anos após a sua chegada, Flaco é um dos grandes nomes do grande time comandado por Abel Ferreira.

Que sirva de aprendizado

Esta história é um grande ensinamento para clubes como o Grêmio, que torram dinheiro no primeiro desconforto com algum jogador.

O Grêmio escolheu, no último sábado (8), o seu novo presidente. Odorico Romam sustenta que o clube precisa contratar de forma mais correta. Foram muitos os nomes dos jogadores que afundaram no clube antes mesmo de buscarem a mais adequada adaptação. As várias dívidas do Tricolor passam muito pelos tantos fracassos desta construção.

Por isso, um ambiente mais sadio e que dê mais tempo aos seus reforços, pode ser uma solução para algumas dificuldades. Flaco, quando contratado pelo Palmeiras, não era o jogador que hoje encanta a América do Sul.