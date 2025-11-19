Eleição do Grêmio foi para a Justiça comum e ainda não terminou

As eleições no Grêmio geraram uma série de discussões e conflitos. A tendencia é que algumas situações ainda levem tempo para ser solucionadas.
A primeira eleição, que definiu o novo Conselho Deliberativo do clube, resultou em uma ação judicial para discutir a distribuição de 15 vagas que, segundo o pedido do processo, deveriam ter sido distribuídas de forma diferente.
Entenda o imbróglio
O pleito que elegeu 150 conselheiros, realizado no mês de setembro, teve apenas duas chapas que atingiram a cláusula de barreira. A Chapa 2, de Celso Rigo, fez a maioria dos votos e a chapa 6, que teve o apoio de Paulo Caleffi, conseguiu atingir os votos necessários por pequena margem.
Ambas foram as eleitas. Na hora de distribuir as vagas entre os eleitos, a Comissão Eleitoral fez a distribuição apenas entre essas chapas. Duas das chapas derrotadas acabaram solicitando essa revisão administrativa e não obtiveram êxito no âmbito do Grêmio.
Pedido na Justiça
Diante disso, candidatos das chapas 1 e 4 entraram com um pedido na Justiça Comum para buscar vagas no Conselho Deliberativo. A Justiça não aceitou um pedido de liminar para mudanças imediatas dos nomes do conselho, mas deu andamento ao processo.
A ação é um capítulo pouco comum na história do Grêmio, que costuma resolver os seus problemas internamente. É preciso sempre ressaltar que a Comissão Eleitoral do Grêmio conta com juristas do quilate de Almir Porto e Francisco Moesch, por exemplo, sempre respeitados e que entregam segurança para as ações do clube.
Hora de mudar
O que fica de tudo isso, passada mais uma eleição, é a triste constatação que a luta pelo poder seguirá dominando as ações do Grêmio. Será preciso uma mudanca de lógica e uma tentativa de busca por união. Enquanto lutarmos como partidos dentro desse contexto, seguiremos respirando por aparelhos. O Grêmio sempre estará acima das pessoas e a disputa política precisa ter essa convicção.