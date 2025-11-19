Eleição do Grêmio foi para a Justiça comum e ainda não terminou

Eleição do Conselho do Grêmio ocorreu em 27 de setembro. Amanda Ferronato / Grêmio

As eleições no Grêmio geraram uma série de discussões e conflitos. A tendencia é que algumas situações ainda levem tempo para ser solucionadas.

A primeira eleição, que definiu o novo Conselho Deliberativo do clube, resultou em uma ação judicial para discutir a distribuição de 15 vagas que, segundo o pedido do processo, deveriam ter sido distribuídas de forma diferente.

Entenda o imbróglio

O pleito que elegeu 150 conselheiros, realizado no mês de setembro, teve apenas duas chapas que atingiram a cláusula de barreira. A Chapa 2, de Celso Rigo, fez a maioria dos votos e a chapa 6, que teve o apoio de Paulo Caleffi, conseguiu atingir os votos necessários por pequena margem.

Ambas foram as eleitas. Na hora de distribuir as vagas entre os eleitos, a Comissão Eleitoral fez a distribuição apenas entre essas chapas. Duas das chapas derrotadas acabaram solicitando essa revisão administrativa e não obtiveram êxito no âmbito do Grêmio.

Eleição do Conselho do Grêmio ocorreu em 27 de setembro. Amanda Ferronato / Grêmio,Divulgação

Pedido na Justiça

Diante disso, candidatos das chapas 1 e 4 entraram com um pedido na Justiça Comum para buscar vagas no Conselho Deliberativo. A Justiça não aceitou um pedido de liminar para mudanças imediatas dos nomes do conselho, mas deu andamento ao processo.

A ação é um capítulo pouco comum na história do Grêmio, que costuma resolver os seus problemas internamente. É preciso sempre ressaltar que a Comissão Eleitoral do Grêmio conta com juristas do quilate de Almir Porto e Francisco Moesch, por exemplo, sempre respeitados e que entregam segurança para as ações do clube.

Hora de mudar