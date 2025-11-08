E nasce a força de um novo Fábio Koff no Grêmio

Celso Rigo (E) apoiou Odorico Roman (D) na eleição para a presidência do Grêmio. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Fábio André Koff foi um dirigente imbatível no Grêmio. Os títulos deram a ele uma incrível força junto aos torcedores gremistas. Sempre que se posicionou em eleições, a vitória ficou do seu lado.

Pois no sábado de eleição e da consagração de Odorico Roman como novo presidente do Grêmio, surge um nome com a força do ex-dirigente nos bastidores do tricolor. Celso Rigo, engajado apoiador de Odorico, foi o grande vencedor de um pleito que se imaginava concorrido.

A politica do Grêmio conviveu por anos com a força dos cardeais. Grandes figuras centralizavam a organização e ganhavam muita notoriedade junto a torcida. Paulo Odone, Cacalo, Hélio Dourado, Alberto Galia e, o mais destacado de todos, Fábio Koff, foram expoentes desse período.

Após isso, ao poucos, o Grêmio foi se despedindo desse modelo e sendo absorvido por movimentos políticos. Romildo Bolzan quase se tornou um ente incontestável, mas a segunda divisão acabou derrubando também o seu prestígio.

Na eleição deste sabado, no entanto, vimos surgir a figura de Celso Rigo como um novo grande nome na cabeça do torcedor. A força do apoio financeiro por mais de três décadas transformou o empresário do arroz em uma figura imbatível no cenário do Grêmio. E não pensem que isso representa uma crítica ao novo presidente. Odorico sabe da força de Rigo e soube, muito bem, usar esse reconhecimento.

O Grêmio abriu um novo portal e pode viver um outro momento a partir de agora. A chegada de empresários poderosos e com sede de gestão podem colocar o clube em outro patamar. A força de um líder incontestável é o que permite tranquilidade para que ideia sejam bem estabelecidas.