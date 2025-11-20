E Cacalo esta sorrindo aliviado pela salvação do Grêmio

Amuzu e Carlos Vinícius foram os protagonistas da vitória tricolor sobre o Vasco. Jeff Botega / Agencia RBS

Luiz Carlos Silveira Martins foi um dos maiores dirigentes da história do Grêmio, um gênio do vestiário. Ele se dedicou a vida toda pelo seu Tricolor e uma de suas fixações era sempre lutar por um centroavante no ataque do seu time. Pois a noite do definitivo alívio da equipe gremista no Campeonato Brasileiro teve Carlos Vinícius, o centroavante, como protagonista.

O Grêmio fez um bom jogo contra o Vasco desde o primeiro minuto. As chances da primeira etapa, no entanto, pararam no bom goleiro Léo Jardim, que fez boas defesas. Na segunda etapa, o jogo foi um pouco diferente, mas com o time de Mano Menezes ainda superior. O gol saiu cedo e todo o contexto de tranquilidade surgiu exatamente daí, sobretudo porque nasceu de uma função tão importante para um time de futebol.

Carlos Vinicius recebeu uma bola, girou em cima do zagueiro e abriu o placar aos seis minutos, ensinando a todos que um goleador salva trabalhos, mesmo quando as coisas não acontecem como planejado. O centroavante do Grêmio deixou a Arena tranquila, e os mais de 33 mil torcedores saíram com um sorriso aliviado no rosto.

O Grêmio largou, na quarta-feira (19), o risco de rebaixamento e deu ainda mais força ao pensamento do Patrono Cacalo, o ilustre tricolor que sempre defendeu um camisa 9 dentro área. O céu está em festa. O nosso dirigente mais sanguíneo e apaixonado, que nos deixou no ano passado, está aliviado e usando ainda mais uma frase bem comum que ele muito usou nas conquistas do Grêmio. "Eu já sabia", deve estar falando Cacalo com aquele sorriso dominando o seu gremismo.