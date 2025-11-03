Diretoria do Grêmio espanta o público do jogo contra o Cruzeiro

Preços dos ingressos para Grêmio x Cruzeiro ficaram salgados. Jeff Botega / Agencia RBS

A diretoria do Grêmio assumiu a gestão da Arena e as primeiras medidas parecem não entender o momento do clube. Os preços dos ingressos para o jogo de quarta-feira (5), contra o Cruzeiro, demonstram uma completa desassociação com a realidade da torcida e do próprio time.

A sensação é de que o clube não quer a presença de um grande público nesta importante partida do Brasileirão.

Espanta a procura

A diretoria sempre alegou que a gestão do estádio representaria maior maleabilidade nos preços dos ingressos. Desde que Marcelo Marques comprou e assumiu o estádio, o clube conseguiu se aproximar do torcedor com valores mais competitivos. Neste momento, no entanto, o Grêmio aumenta os preços e espanta a procura do torcedor pelo jogo contra o Cruzeiro.

Tabela de preços para Grêmio x Cruzeiro. Grêmio / Divulgação

Comparação

O primeiro jogo após a compra da Arena, pelo Brasileirão, foi no dia 29 de julho contra o Fortaleza. Naquele momento, com preços promocionais, o Grêmio conseguiu atrais novos torcedores e entregava ingressos com valores de R$ 20 a R$ 90.

Neste jogo contra o Cruzeiro, no início de gestão do próprio Grêmio, os valores estão entre R$ 60 a R$ 250, se aproximando dos preços que eram realizados pela OAS quando geria o estádio.

Faltou sensibilidade

Na melhor das hipóteses, podemos falar que faltou sensibilidade a diretoria. Faltando 4 jogos em casa para terminar a temporada, cobrar preços promocionais não iria ser determinante para nenhum desencaixe financeiro do Grêmio.

Diante disso, está na hora de parar tudo e pensar. Se o Grêmio queria a Arena para se aproximar da torcida e mesmo diante da dificuldade e necessidade do time faz o inverso, é importante que se reveja as coisas.

O projeto desta diretoria acabou afastando a torcida, e o novo Grêmio que começará a ser escrito no próximo sábado (8) precisa ler bem os fatos e tentar trazer de volta o verdadeiro sentido do torcedor.

Direção do Grêmio espanta o torcedor do estádio. Grêmio / Divulgação